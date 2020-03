«Mein Penis ist für viele Frauen zu gross»

J. B. hat sich vor einigen Wochen in Zürich den Penis für rund 12'000 Franken um sechs Zentimeter verlängern lassen. «Ich fühle mich nun männlicher und selbstbewusster», sagte er zu 20 Minuten. Doch was bedeutet es für Männer, wenn sie einen besonders grossen Penis haben?

Z. (29): «In der Dusche wurde ich wegen meines langen Penis ausgelacht»

«Ich habe im erigierten Zustand einen 24 Zentimeter langen Penis. Er ist so dick wie ein schmales Handgelenk einer Frau. Für viele Frauen ist mein Penis beim Sex vier bis fünf Zentimeter zu lange. Als Kind und Jugendlicher wurde ich in der Dusche nach dem Sport immer ausgelacht. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Heute erhalte ich neidische Blicke von anderen Männern, wenn sie mein bestes Stück sehen.»

F. (28): «Ich wünschte mir einen kleinen Penis»

«Mein Penis ist im erigierten Zustand 24 Zentimeter lang. Das klingt zwar toll und beneidenswert, ist jedoch für mich eher ein Ärgernis. Beim Sex wird mein Glied nie ganz hart und steht weniger als 90 Grad ab, wenn ich aufrecht stehe. Sex mit einem halb harten Penis zu haben, ist immer eine Herausforderung. Den Sex mit meiner Freundin kann ich kaum geniessen, weil er einfach zu gross ist und nicht ganz in die Vagina reinpasst. In der Vergangenheit waren die Frauen vor dem ersten Sex immer begeistert, wirkten nachher jedoch fast immer enttäuscht. Ich wünsche mir einen normal grossen oder sogar einen kleinen Penis.»

S. (32): «Mein Penis ist in erigiertem Zustand für viele Frauen zu gross»

«In der Oberstufe musste ich mir in der Dusche nach dem Sportunterricht doofe Sprüche anhören, etwa ‹Ah, der mit seinem Riesending›. In der Pubertät habe ich meinen Penis mal gemessen, da war er in erigiertem Zustand zwischen 18 und 19 Zentimeter lang. Wie lang er heute ist, weiss ich nicht. Aber er ist für viele Frauen zu gross, sie finden den Sex dann weniger gut. Meine Ex-Freundin sagte mir etwa, dass ich langsamer machen soll, da sie sich erst einmal an die Grösse gewöhnen musste. Auch für meine Ehefrau ist mein Penis zu gross. Sie kann den Sex oft nicht voll geniessen, weil ich ihr weh mache. Für meine Frau und unser gemeinsames Sexleben hätte ich schon lieber einen kleineren Penis, um ehrlich zu sein.»

K. (45): «Ich muss extragrosse Kondome im Internet bestellen»

«Mein Penis ist recht überdurchschnittlich lang mit 21 Zentimetern. Nach meinen bisherigen Erfahrungen wird er von den Frauen durchwegs als sehr gross bis riesig empfunden und beurteilt. Ich bin mit der Grösse und Optik meines Penis zufrieden und habe auch nie negative Kommentare erhalten. Ich muss aber zugeben, dass ich auch etwas stolz darauf bin, dass mein Penis über dem Durchschnitt liegt. Beim Sex hingegen wären ein paar Zentimeter weniger manchmal aber ein Vorteil. Es kommt natürlich auch sehr auf die Frau drauf an, wie sie gebaut ist. Je nachdem geht es besser bzw. problemlos oder aber man muss sich mehr Zeit nehmen und aufpassen, dass man gerade am Anfang nicht zu forsch vorgeht. Die Eindringtiefe kann man ja in der Regel gut steuern und der Vorliebe der Partnerin anpassen. Gewisse Stellungen oder Praktiken können für sie aber auch schnell mal schmerzhaft oder unangenehm sein. Normale Kondome passen mir nicht, sie sind mir zu eng und lassen sich nicht leicht und über die gesamte Länge abrollen. In der Männerwelt ist die Penisgrösse durchaus ein grosses Thema. Für mich hängt die Länge des Penis aber nicht mit meiner Männlichkeit zusammen.»