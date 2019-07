«Schnappt der Kaiman zu, gibts böse Wunden»

Herr Furrer, im Hallwilersee soll ein Kaiman schwimmen. Fühlt er sich dort wohl?

Wie wohl er sich fühlt, ist schwer zu sagen. Klar ist: Der See ist derzeit 23 Grad warm. Bei diesen Temperaturen ist ein Krokodil oder ein Kaiman grundsätzlich überlebensfähig. Den Winter würde das Tier aber nicht überleben – dafür wird es hierzulande schlicht zu kalt für eine Art, die aus den Tropen stammt.

Ein Fischer will beobachtet haben, wie sich das Reptil eine Ente geschnappt hat. Gibts genug Futter für einen Kaiman?

Ja, der Kaiman hat sich offenbar so weit installiert, dass er Futter erbeuten kann. Neben Enten und anderen kleineren Vögeln können auch Fische oder Krebse auf seinem Speiseplan stehen.

Haben Sie eine Theorie, wie das Tier in den See gekommen sein könnte?

Es ist wahrscheinlich, dass es ausgesetzt wurde. In der Schweiz können Krokodile privat gehalten werden. Dafür braucht man aber eine kantonale Bewilligung. Die Behörden werden jetzt sicher bei allen Haltern anklopfen. Das Tier kann aber auch aus einer illegalen Haltung stammen. So oder so ist es dem Tier gegenüber nicht fair, wenn man es aussetzt. Solche Halter handeln verantwortungslos und illegal.

Wieso sollte ein Halter ein Tier aussetzen?

Platzprobleme können eine Motivation sein. Gerade bei Kaimanen hat man sehr schnell Jungtiere, welche zusätzlichen Platz beanspruchen. Die Abgabe dieser Tiere gestaltet sich oft schwierig und langwierig. Hier sind die Halter in der Pflicht, nur so viele Tiere nachzuziehen, wie sie auch an gute Plätze vermitteln können.

Gehen Sie jetzt noch schwimmen im Hallwilersee?

Ja, ich habe keine Angst. Menschen gehören nicht ins Beuteschema eines Kaimans dieser Grösse. Dieser befindet sich in einer neuen Umgebung und dürfte darum eher ängstlich sein. Gemäss dem Augenzeugen ist er auch nicht so gross. Wichtig ist, dass Schwimmer, Spaziergänger oder Stand-up-Paddler Begegnungen dokumentieren und bei der Polizei melden. Sie sollten nicht versuchen, das Tier selbst einzufangen. Schnappt es zu, kann man böse Wunden davontragen.

Wie schwierig ist es, den Kaiman zu finden?

Ich befürchte, dass es sehr schwierig ist. Es gibt viele Schilfgürtel an diesem See, die nur schwer zugänglich sind. Dort kann sich ein Kaiman perfekt verstecken.

