«Mir wurden zu Unrecht 310 Franken verrechnet»

Die Publibike-App treibt Jaron* zur Weissglut: Seit Anfang August wurden ihm immer wieder zu Unrecht Gebühren verrechnet. Über 300 Franken sollte er bezahlen – für stundenlange Velofahrten, die er aber gar nie gemacht hat. «110 Franken wurden mir direkt vom Konto abgebucht, weitere 200 Franken sind noch offen», so der 38-jährige Berner.

Die App spiele verrückt, wenn er ein Velo ausleihe. «Obwohl ich das Velo jeweils korrekt abgeschlossen und längst zurückgebracht hatte, lief die Ausleihzeit immer weiter», so Jaron. Die App zeige stets an, er mache nur einen Zwischenstopp – entsprechend läuft die Nutzungszeit weiter.

Jedes Mal habe er Mails wegen der Überschreitung der Ausleihdauer erhalten, so Jaron. Immer wieder habe er bei Publibike interveniert und die Probleme geschildert. «Der Kundendienst versprach mir stets, die Rechnungen würden storniert und ich müsse das Geld für die Zeitüberschreitungen nicht bezahlen.» Doch das war nicht der Fall.

Auch Zürcher Kundin betroffen

Nachdem ihm 110 Franken abgebucht wurden, entfernte er seine Kreditkarte aus dem Profil und blockierte die App. «Mittlerweile zeigt sie falsche Mietdauern von über 2000 Stunden an. Ist doch absurd, dass Publibike diesen Fehler nicht beheben kann», ärgert sich Jaron. Er befürchtet, dass er die abgebuchten Beträge nicht mehr zurückerhält. Zudem könne er jetzt keine Velos mehr ausleihen, obwohl er die September-Gebühr schon bezahlt habe.

Auch Marlene* aus Zürich werden falsche Fahrten in der App angezeigt. Am Dienstag habe sie das Velo beim Escher-Wyss-Platz abgestellt. Die App zeige aber als Zielort den 1,5 Kilometer entfernten Bucheggplatz an.

«Zudem ist eine Fahrt seit 49 Stunden aktiv und eine andere gar seit dem 17. August hängig», sagt sie. Dies, obwohl die Ausleihe laut Publibike im Normalfall nach 24 Stunden automatisch beendet wird. «Vom Kundendienst hiess es, ich müsse mir keine Sorgen machen. Solange kein Preis in der App aufgeführt sei, werde der Betrag nicht verrechnet», so Marlene.

«Werden das Geld zurückerstatten»

Laut Publibike handelt es hierbei um Ausnahmen. Dass der Kundendienst Jaron mehrmals auf später vertröstet habe, dürfe nicht passieren. Ärgerlich sei es für den Kunden auch, wenn es wiederholt Probleme bei der Ausleihe gebe, sagt Mediensprecher Ben Küchler. «Die Unannehmlichkeiten tun uns sehr leid. Wir werden mit dem Kunden sofort Kontakt aufnehmen und ihm die in Rechnung gestellten Beträge zurückerstatten.»

Trotz laufender Updates könnten hin und wieder Fehler in der App auftauchen. Es gebe zwar keine Häufung solcher falscher Abrechnungen, dennoch sei jede eine zu viel und für den Kunden unerfreulich. So werde Publibike auch Marlene kontaktieren, um mit ihr eine Lösung zu finden.

*Namen der Redaktion bekannt



(rol)