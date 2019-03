«Mit dem Trauermarsch will ich einfach helfen»

Nach der tödlichen Attacke auf den siebenjährigen I.M.*, die am Donnerstag in Basel erfolgte, ist die Betroffenheit schweizweit gross. Noch am gleichen Abend rief Emi Salahi (35) auf Facebook zu einem Trauermarsch für den getöteten Knaben auf. «Ich hatte via Medien über die schreckliche Tat erfahren und war so erschüttert, dass ich irgendwie helfen wollte», sagt der im Kanton Aargau wohnhafte Salahi.

«Das Schlimmste, was passieren kann»



Er kenne den getöteten Jungen und dessen Familie nicht. «Aber ich bin selbst Vater eines 10-jährigen Mädchens. Für Eltern ist ein solcher Vorfall brutal. Das Schlimmste, was passieren kann.» Niemand wolle ein solches Schreckensszenario erleben. Den Trauermarsch organisiere er aus Solidarität mit der betroffenen Familie und deren Angehörigen.

Trauermarsch am Samstag um 14 Uhr



Der Marsch soll am Samstag in Basel um 14 Uhr beginnen. «Ich würde gern mit den Teilnehmern vom Schulhaus Gotthelf zum Tatort am St. Galler Ring laufen und dort Kerzen anzünden und Blumen niederlegen», erklärt Salahi.

Er rechnet mit einer Beteiligung von 100 bis 150 Personen. Seinen Facebook-Aufruf habe er in einer albanischen Gruppe gepostet, inzwischen hätten über 150 Personen Interesse an einer Teilnahme gezeigt.

«Über 30 Zusagen sind es bis jetzt schon», sagt der gebürtige Albaner. Er fordert die Teilnehmer dazu auf, falls möglich mit dem öffentlichen Verkehr zum Trauermarsch anzureisen.

Polizei will Marsch bewilligen

Die Kantonspolizei Basel-Stadt habe Kenntnis vom geplanten Trauermarsch, wie Mediensprecher Toprak Yerguz schreibt. Die Polizei versuche nun, bezüglich Bewilligung mit dem Organisator in Kontakt zu treten, falls dieser nicht von sich aus an die Polizei gelangt. «Unser Hauptanliegen ist es, den Teilnehmenden die Durchführung des Trauermarsches zu ermöglichen», erklärt Yerguz.



(rol)