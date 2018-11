«Mit einem Code kann man jemandem schaden»

Das Teilen des PIN-Codes ist der neue Treuebeweis: 70 Prozent der 15- bis 30-Jährigen, die in einer festen Beziehung sind, teilen ihn mit der Partnerin oder dem Partner. Laut der neuen Smartphone-Jugendstudie von Sunrise verraten aber viele auch die Geheimzahl den engsten Freunden.

Der PIN-Code ermöglicht nicht nur die Kontrolle des Partners. Das Missbrauchspotenzial sei sehr gross, sagt Laura Brand von der Schweizerischen Kriminalprävention. Durch einen einzigen Code gelange man an sehr viele persönliche Zugangsdaten. «Mit dem Code hat man Zugriff auf fast alle Inhalte und viele Möglichkeiten, jemandem zu schaden.» Das belegen auch drei reale Fälle, die Beratungsstellen gegenüber 20 Minuten schilderten.

Fall 1: Cybermobbing mit peinlichen Bildern

Tobias (14) wurde Opfer eines solchen Missbrauchs. Seine Freunde haben mit dem Smartphone peinliche Fotos von ihm geknipst. Durch einen Handgriff konnte sich ein Mitschüler Zugang zum Handy verschaffen und die Bilder auf Facebook hochladen. Die wurden so oft geteilt, dass Marc sich nicht mehr in die Schule traute. Nach einigen Gesprächen entschied man, dass er die Schule wechseln sollte.

Fall 2: Identitätsdiebstahl

Ein Mädchen war an einem Buben interessiert und traute sich nicht, ihm zu schreiben. «Ihre Freundinnen kannten den Handy-Code und sendeten dem Schwarm im Namen des Mädchens eine Liebesnachricht. Sie traute sich danach gar nicht mehr, den Jungen anzusprechen.

Fall 3: Kontrollwahn

Bei einem Liebespaar war die Kontrolle so gross, dass das Mädchen schliesslich psychologische Hilfe holen musste. Ihr Freund kontrollierte ständig alles und liess sie nicht mehr aus dem Haus, sogar Kleidervorschriften machte er ihr. Teil des engmaschigen Kontrollsystems war das Handy: Es wurde sozusagen rund um die Uhr überwacht. Wenn sie einmal doch mit Freundinnen unterwegs war, musste sie ein Foto schicken.

Gefahr von Rachepornos

Laut Peter Wiederkehr von der Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle Kanton Aargau kann der Vertrauensbeweis des Teilens des Pin-Codes auch zum Bumerang werden, wenn eine Beziehung zerbricht – etwa wenn Rachepornos, in denen die Ex-Freundin zu sehen ist, verschickt werden. «Die Jugendlichen sehen die psychologische Schwelle nicht mehr, werden wütend und nehmen allenfalls Rache.» Für eine betroffene Person sei es beschämend, wenn ein Nacktbild in einem Gruppenchat lande: «Wenn du nicht mehr selbst entscheiden kannst, was verschickt wird, kann es traumatisierende Auswirkungen haben.» Ein Missbrauch der intimen Daten könne gerade in der Pubertät zu Instabilität führen.

Wie im Fall 1 mit den peinlichen Fotos auf Facebook werden laut Brand Social-Media-Profile nicht nur gehackt, sondern auch wegen einer Unvorsichtigkeit übernommen. Meistens würden im Namen eines anderen Posts hinterlassen oder Nachrichten verschickt. «Wenn ein Code in falsche Hände gerät, kann das sehr unangenehme Konsequenzen haben. Trotzdem ist jeder selber dafür verantwortlich, seine persönlichen Daten zu schützen», sagt Brand.

«Code-Tausch sollte keinen romantischen Wert haben»

Wiederkehr appelliert an den vorsichtigen Umgang mit dem Smartphone: «Wenn etwas in die falschen Hände gerät, knallt es, und das tut weh.» Und er sieht noch einen weiteren Aspekt: Wenn man seinem Partner oder einem Freund die Kontrolle gebe, werde man mit der Zeit in seiner Wahrnehmung eingeengt: «Man denkt dann, dass man überall kontrolliert werde, und beginnt Luftschlösser zu bauen. Die ‹E-Macht› durchdringt einen, und man hat das Gefühl, dass man sich dagegen nicht mehr wehren kann.»

«Ein Code-Tausch sollte keinen romantischen Wert haben», sagt auch Brand. Sie rät, ihn nicht zu teilen oder bei einer Trennung zu ändern. «Falls ein Freund an mein Handy will, um die SBB-Verbindung herauszusuchen, kann ich den Code vorgängig auch selber eingeben. Dafür muss ich nicht gleich meinen Code bekannt geben», so Brand. Brand rät zudem weiter: «Wenn es unangenehm wäre, wenn gewisse Fotos an die Öffentlichkeit kämen, so sollte man die Dateien besser von den Geräten entfernen.»