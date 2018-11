«Mitspracherecht des Parlaments ist Alibiübung»

Zoff im Bundeshaus: Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates spricht sich gegen die geplante Unterzeichnung des UNO-Migrationspakts durch den Bundesrat ab. FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann fordert gar eine Volksabstimmung zum umstrittenen Vertragswerk. Auch die aussenpolitischen Kommissionen im Parlament goutieren es nicht, dass der Bundesrat angekündigt hat, schon im Dezember in Marokko den UNO-Migrationspakt zu unterschreiben, ohne das Parlament zu fragen.

Auch die Kommissionen wurden erst beigezogen, nachdem der Entscheid des Bundesrates feststand. Die Nationalratskommission fordert in einer Motion den Bundesrat auf, den Pakt vorerst nicht zu unterschreiben und dem Parlament einen Antrag zu unterbreiten. Die Schwesterkommission des Ständerats plant nun einen gleichlautenden Vorstoss.

Parlament soll mitreden, weil es um Migration geht

Die Begründung: Zwar sei der Pakt sogenanntes «Soft Law» und somit nicht bindend, die Schweiz verpflichte sich jedoch politisch, sich daran zu halten. Schweizer Recht müsse angepasst werden, weshalb das Parlament mitreden können müsse. «Aufgrund der sensiblen Zuwanderungs-Thematik und des sehr weitreichenden Gehalts des Vertragswerkes ist es angezeigt, dass das Parlament über die Zustimmung zum Migrationspakt befinden kann», heisst es in der Motion.

Gemäss dem Tessiner Anwalt Francesco Naef ist es nicht das erste Mal, dass der Bundesrat «Soft Law» am Parlament vorbei manövrieren will. Eigentlich stehe im Parlamentsgesetz, die Kommissionen der Räte müssten bei «wesentlichen Vorhaben» konsultiert werden. In mehreren steuerrechtlichen Abkommen mit der OECD seien die Kommissionen aber nicht gefragt worden. Das Parlament habe die Abkommen dann trotzdem umgesetzt, aus Angst, auf einer schwarzen Liste der OECD zu landen.

«Druck aus Ausland diktiert die Entscheide»

So seien etwa Abkommen zu Gruppenanfragen bei Steueramtshilfe oder zum Automatischen Informationsaustausch von Regierungsvertretern einfach unterschrieben worden. Für Naef eine «fragwürdige Praxis», denn das Parlament werde seines Handlungsspielraums beraubt. «Immer mehr steigt der Druck aus dem Ausland, der die Entscheide des Gesetzgebers zu diktieren scheint», schreibt Naef in der Zeitschrift «Aktuelle Juristische Praxis».

Auch im Fall des Migrationspakts ist der Anwalt nicht zufrieden. «Das Mitspracherecht des Parlaments ist eine Alibiübung. Erstens haben die Kommissionen viel zu wenig Zeit, diesen komplexen Vertrag und seine Folgen bewerten zu können. Zweitens kommuniziert der Bundesrat schonmal, dass man plane, den Pakt zu unterschreiben», so Naef zu 20 Minuten. Wenn man jetzt einen Rückzieher mache, sei das schon ein Reputationsschaden.

Seit den steuerrechtlichen Fällen sei die Rechtslage auf Verordnungsstufe angepasst worden. Neu würden die Kommissionen konsultiert, wenn ein Bundesgesetz «wesentlich» geändert werden müsse oder wenn grosse wirtschaftliche Konsequenzen oder internationale Isolation drohen. Doch laut Anwalt Naef ist die Anwendung mangelhaft. «Das Vorgehen des Bundesrates beim Migrationspakt zeigt, dass die Mitsprache des Parlaments noch verstärkt werden muss. Der Bundesrat darf in der internationalen Politik nicht einfach allein und ohne demokratische Legitimation entscheiden.»