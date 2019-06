«Hitze ist die gefährlichste Wettererscheinung»

Die Schweiz schwitzt und hechelt: Bis zu 39 Grad warm werde es in den nächsten Tagen, warnt der staatliche Wetterdienst MeteoSchweiz. Er hat aufgrund der Hitzewelle für weite Teile der Schweiz eine Hitzewarnung herausgegeben. In der Nordwestschweiz, im Wallis und im Tessin gilt gar die Gefahrenstufe 4. Was das genau bedeutet, erklärt die Meteorologin Melanie Flubacher vom Bundesamt für Meteorologie (Meteo Schweiz).

Melanie Flubacher ist Meteorologin beim Bundesamt für Meteorologie.

Frau Flubacher, was bedeutet der Begriff Hitzewelle genau?

Unter Hitze versteht man das unangenehme Empfinden bei zu hoher Lufttemperatur. Mehrere Tage mit extremer Belastung durch diese hohe Lufttemperatur wird als Hitzewelle bezeichnet. Für gewisse Risikogruppen – also Kleinkinder, ältere Menschen, chronisch Kranke oder Schwangere – kann diese Belastung gesundheitsgefährdend sein. Wenn an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen vordefinierte Schwellenwerte überschritten werden, gibt Meteo Schweiz eine Hitzewarnung heraus.

Wieso braucht es Hitzewarnungen überhaupt?

Im Sommer 2003 kam es aufgrund der grossen Hitze zu vielen Toten, weil man sich viel zu wenig gut vorbereitet hatte. Um solche Situationen zu verhindern, ist es angebracht, vor langen Hitzeperioden zu warnen. Hitze gehört in der Schweiz zu den gefährlichsten Wettererscheinungen, da es einen grossen Teil der Bevölkerung betrifft und man sich schwieriger dagegen wappnen kann. Bei Kälte kann man einfach in einen beheizten Raum gehen, bei Hitze gibt es Leute, die ihre Wohnung oder ihren Arbeitsplatz nicht klimatisieren können. Gerade für Spitäler, Pflege- und Altersheime und etwa Kindertagesstätten oder Krippen können Hitzewarnungen sehr wichtig sein.

Wie soll man sich als betroffene Person bei grosser Hitze verhalten?

Den gesunden Menschenverstand walten lassen. Also körperliche Anstrengungen möglichst auf die Morgen- oder Abendstunden verschieben, täglich mindestens 1,5 Liter Wasser trinken und versuchen, die Wohnung möglichst kühl zu halten, indem etwa die Rollläden tagsüber unten bleiben und in der Nacht gelüftet wird. Das Tragen von heller und luftiger Kleidung und das Essen von kühlen, leichten Speisen hilft zudem auch. Nach sportlicher Betätigung ist es zudem wichtig, den Salzverlust auszugleichen, etwa durch Säfte oder Suppen.

Was sind die Kriterien für eine Hitzewarnung?

Das eigene Hitzeempfinden ist abhängig von Lufttemperatur, Sonneneinstrahlung, Wind und Luftfeuchtigkeit. Je höher die Luftfeuchtigkeit ist, desto unangenehmer wird die Temperatur empfunden. Unsere Hitzewarnungen basieren also nicht auf der gemessenen Temperatur, sondern auf der durch den Hitze-Index beschriebenen gefühlten Temperatur.

Und was bedeuten die verschiedenen Warnstufen?

Wenn der Hitze-Index an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen höher als 90 liegt, herrscht die orange Warnstufe 3, also erhebliche Gefahr. Liegt der Hitze-Index an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen höher als 93, gibt man eine Warnung der Stufe 4 heraus. Für die Risikogruppe gilt dann grosse Gefahr, ihnen drohen Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen oder Schwindel. Die höchste Warnstufe 5 wurde bisher nicht verwendet. Jedoch wird von Meteo Schweiz laufend überprüft, ob es hier eine Anpassung brauchen wird.

Hat diese Hitzewelle einen Zusammenhang mit der Klimaerwärmung?

Von einer einzelnen Hitzewelle kann man nicht auf den Klimawandel schliessen. Man weiss aber, dass durch die Klimaerwärmung derartige Hitzewellen in der Schweiz häufiger und intensiver auftreten.

Was heisst das?

Das bedeutet, dass solche Hitzewellen nicht mehr nur einmal alle paar Jahre auftritt, sondern dass wir häufiger mit solchen Phasen rechnen müssen. 40 ist zudem das neue 35: Lag früher die Temperaturspitze bei Hitzewellen um 35 Grad, müssen wir uns in Zukunft wohl an Temperaturen gegen 40 Grad gewöhnen.

