Das ist der neue Weihnachtssong der SBB

Frau Amacker, wieso sammelt die SBB mit ihrem Weihnachtssong Geld für die Glückskette?

Es ist eine Aktion, um unseren Kunden Danke zu sagen und Menschen in Not zu helfen. Die Glückskette haben wir ausgewählt, weil es eine schöne Schweizer Organisation ist, die in der Bevölkerung ein hohes Vertrauen geniesst.

Zur Person

Kathrin Amacker ist Kommunikationschefin der SBB.

Wer wird damit genau unterstützt?

Die Glückskette unterstützt eine breite Auswahl an Projekten. Das Geld ist nicht an einen Zweck gebunden.

Hundert SBB-Mitarbeiter singen für guten Zweck

Welcher Teil der Erlöse geht an die Glückskette?

Es geht alles an die Glückskette. Ausser Providergebühren, die wir an iTunes abgeben müssen. Die Produktionskosten für den Song und das Musikvideo übernimmt die SBB.

Wie wurden die Mitglieder des Chors rekrutiert?

Es ist uns nicht darum gegangen, Sänger zu rekrutieren oder die besten Stimmen auszuwählen. Wir haben in unserem Intranet ausgeschrieben, dass wir Leute suchen. Das hat ein grosses Echo gefunden: 150 Mitarbeitende aus allen Regionen haben sich gemeldet, hundert sind schliesslich an den Aufnahmetermin gekommen. Sie arbeiten innerhalb der SBB in den unterschiedlichsten Bereichen: Am Gleis, im Büro oder in den Zügen. Die meisten kannten sich nicht einmal.

Wie oft probte der Chor?

Der Chor hat sich nur einmalig für die Aufnahmen im Industriewerk in Olten getroffen, aber viele haben intensiv zu Hause geübt. Und unter den Sängern ist schon die Idee entstanden, weiterzumachen.

Wieso hat sich die SBB nach dem Weihnachtszug für einen Song entschieden?

Wir hatten in den letzten Jahren immer eine Weihnachtsaktion. Dieses Jahr entschieden wir uns für ein Lied, weil Singen etwas Traditionelles ist und zu Weihnachten dazugehört. Und Musik spielt bei der SBB sowieso eine wichtige Rolle, es wird ja jede Ansage von einem Klang begleitet.

Für die SBB war es in vielen Belangen ein schwieriges Jahr. Hat sich das auf die Motivation ausgewirkt oder stehen die Leute nun umso mehr zusammen?

Es war ein herausforderndes Jahr, nicht nur betrieblich, sondern auch emotional. Aber die SBB fühlt sich nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Familie. Und als Familie steht man zusammen, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Es hat also eher ein Zusammenrücken gegeben. Unsere Mitarbeitenden geben jeden Tag das Beste, um unsere Kunden ans Ziel zu bringen, auch wenn es uns nicht jeden Tag gleich gut gelingt.

Wird der Song wie im Musikvideo bald auch durch die Bahnhofslautsprecher schallen?

Nein, das machen wir nicht. Weil diese Durchsagen wirklich zur Information der Kunden bestimmt sind. Wir wollen sie nicht brauchen, um uns selber zu inszenieren. Auch auf den grossen Bahnhof-Screens werden wir das Video nicht zeigen. Ohne Ton macht das keinen Sinn. Aber im Film geht das.

