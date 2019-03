«Er tat mir leid, also schlief ich mit ihm»

Eine Leserin stiess auf einer Dating-App auf einen Mann, mit dem sie sich beim Chatten gut verstand. Auf den Bildern habe er hübsch ausgesehen. «Als wir uns dann trafen, fand ich ihn aber nicht mehr attraktiv. Bei ihm zu Hause haben wir dann ein, zwei Bier getrunken und dann passierte, was eigentlich nicht hätte passieren sollen – aus Freundlichkeit und weil er mir in dem Moment ein bisschen leidtat», sagte die junge Frau gegenüber «Vice».

Umfrage Hast du schon mal aus Höflichkeit mit jemandem geschlafen? Nein, das habe ich noch nie getan.

Ich bin mir unsicher, ob es so war.

Ja, aber ich habe es danach nicht bereut.

Ja, und es war ein grosser Fehler.

Am Morgen danach habe sie sofort sein Haus verlassen und sich nie mehr bei dem jungen Mann gemeldet. «Ich fühlte mich nicht so gut, aber eigentlich nicht wegen mir, sondern weil ich mein Verhalten ihm gegenüber als gemein empfand», sagt sie.

Eine weitere Leserin sagt, sie habe einmal aus Höflichkeit und Mitleid mit einem guten Freund geschlafen und bereue es: «Er erzählte mir dauernd, wie er von Frauen abgewiesen werde. Das tat mir leid, also habe ich ihm den Gefallen getan und mit ihm geschlafen.» Mittlerweile wisse sie, dass das Ganze nur eine Masche ihres vermeintlichen Freundes gewesen sei, denn: «Er hat sich nach diesem einen Mal nie mehr bei mir gemeldet.»

«Ich konnte ihr nicht sagen, dass sie nicht mein Typ ist»



Doch auch Männer kennen Sex aus Höflichkeit. Ein Leser erzählt: «Einmal traf ich eine Frau, die mir optisch nicht wirklich zusagte. Wir verstanden uns aber gut und unterhielten uns angeregt. Nach einer Flasche Wein wollte sie mit mir ins Bett und ich brachte es nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass sie so überhaupt nicht mein Typ ist.» Der Sex sei besser gewesen als erwartet, dennoch würde er so etwas nicht wieder tun.

«Wir waren befreundet und ich wusste nicht, dass sie mehr von mir wollte. Als wir zusammen bei ihr einen Filmabend machten, wurde ich plötzlich müde und mir wurde schummrig vom Bier.

Sie nutzte die Situation aus und machte sich an mich ran», sagt ein weiterer Leser. So habe er mit der Frau geschlafen, obwohl er kein Interesse an ihr hatte – abgesehen von den freundschaftlichen Gefühlen.

«Nach dieser Nacht ist unsere Freundschaft zerbrochen. Es ist schade, aber irgendwie konnte ich ihr nicht mehr vertrauen.»

«Es gibt vielfältige Gründe für Sex»



Die klinische Sexologin Esther Schütz sagt: «Es gibt vielfältige Gründe für Sex. Lust und Liebe sind nur zwei davon, genauso wie Höflichkeit. Manchmal schläft man auch zum Spannungsabbau mit einer Person oder nach einem Streit der Versöhnung halber.»

In der Regel werde über die meisten Gründe aber nicht gesprochen. Im Gegensatz zur Gesellschaft, in der nicht alle Gründe sozial akzeptiert seien, würden die Gründe in der Sexologie nicht gewertet.

«Frauen neigen dazu, sich zu fügen, auch im Bett»



Solange sich eine Person nach dem Sex aus Höflichkeit nicht schlecht fühle, sehe sie kein Problem darin, sagt Schütz. «Schwierig wird es dann – und das betrifft vor allem die Frauen –, wenn es eine Herausforderung darstellt, zu sagen, was man beim Sex wirklich will, und auch darauf zu bestehen.» Frauen, für die das nach wie vor schwierig sei, stolperten entweder über ihre Sozialkompetenzen oder über die traditionellen Rollenbilder. «In unserer Gesellschaft gibt es noch immer mehr Männer in der Chefetage. Einige Frauen neigen dazu, sich zu fügen, auch im Bett.»

Schütz ist der Meinung, dass aber noch etwas anderes hinter dem Höflichkeitssex steckt: «Es ist möglich, dass man sich dadurch begehrt und bestätigt fühlt.» Dazu zu stehen, sei ein Tabu. Laut der Sexologin ist es deshalb einfacher, zu sagen, man habe dem Sex aus Höflichkeit zugestimmt, als zu kommunizieren, dass man sich damit in seiner Weiblichkeit oder Männlichkeit bestätigt fühlt.

(jk)