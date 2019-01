«Nach 5 Metern fiel ich fast auf die Fresse»

Temperaturen von bis zu -7 Grad Celsius führten am Donnerstagmorgen zu Glatteis. Viele Leute wurden vom Eis überrascht und waren nicht mit den passenden Schuhen unterwegs. 20 Minuten befragte Leute auf der Strasse, ob sie das Wetter bei der Schuhwahl beeinflusst habe.

Jil (21) machte sich keine Gedanken zum Schuhprofil: «Ich war nicht wirklich auf Glatteis vorbereitet. Nach fünf Metern bin ich fast auf die Fresse gefallen. Boots wären heute besser gewesen.» Auch Anuschka (23) und Michelle (25) holten sich lieber ihre Sneakers statt Winterschuhe aus dem Schrank: «Zum Shoppen wollten wir einfach bequeme Schuhe anziehen.» (siehe Video)

Glatte Strassen

Auch in den nächsten Tagen könnte leichter Schneefall zu glatten Strassen führen. Gemäss Marco Stoll von Meteo Schweiz wird diese Schneeglätte jedoch nur lokal in der Ostschweiz auftreten. Und dies in relativ geringen Mengen.

Am Freitag und Samstag muss in der Nacht nochmals mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt gerechnet werden. Am Sonntag wird es mit bis zu 5 Grad Celsius tagsüber etwas milder. Wegen feuchter Luft kann es von Freitag bis Sonntag zu leichten Schneefällen kommen. Insgesamt wenig Sonnenschein. In den Bergen ist es stark bewölkt mit anhaltendem Schneefall.



