Für diesen Po trainiert sie fünf Stunden am Tag

Vor zwei Jahren hatte die Zürcherin Rania Politis ihren ersten Bodybuilding-Wettkampf in der für die Schweiz damals neuen Kategorie Wellness/Fitness. «Diese Klasse sagt mir zu, weil sie muskulös, aber weiblicher ist als die anderen Kategorien», erklärt die 28-Jährige. «Hier liegt der Fokus auf Beinen und Gesäss und weniger auf dem Oberkörper.» Am 2. November verwirklicht sich für die Schweiz-Griechin mit der Teilnahme an der WM in Tarragona (Sp) ihr bisher grösstes Ziel.

Strenger Ernährungsplan

Sie betreibt das Bodybuilding professionell, wird aber nie davon leben können, wie sie sagt. In einer Wettkampfphase, die neun bis zwölf Wochen umfasst, trainiert Politis an sechs Tagen pro Woche je fünf Stunden lang im Gym. Der Ernährungsplan ist streng: Weisser Fisch (Tilapia), Eiklar und Zucchini. Pro Tag nimmt sie sechs Gramm Salz zu sich – und sechs bis acht Liter Wasser.

Ein Dauerthema im Bodybuilding ist das Doping. Zur Frage bezüglich persönlichem Konsum äussert sich Rania nicht. Sie appelliert an die eigene Verantwortung: «Wer fürs Bodybuilding Anabolika oder Diuretika zur Entwässerung einsetzen will, muss sich bewusst sein: Die Risiken für Herz und andere Organe sind gross.»

An Wettkämpfen sieht sie immer wieder Frauen, die von Doping-Konsum gezeichnet sind: «Sie werden männlicher, bekommen einen kräftigeren Kiefer, Haarwuchs an männlichen Stellen, die Haut wird porös und unrein, die Extremitäten wie auch die Nase und Finger wachsen, es kann sogar zu einer Vergrösserung der Klitoris kommen – und man wird unfruchtbar.»