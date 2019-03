«Narzisstischer Ex machte mein Leben zur Hölle»

Was, wenn sich der charismatische Partner als Narzisst entpuppt? «Es war einmal Hölle und zurück», beschreibt Leserin E. G.* die Zeit mit ihrem narzisstischen Ex-Partner. Sie ist mit dieser Erfahrung nicht allein: Selbsthilfegruppen für Partner und Angehörige von Narzissten boomen, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. 2017 gab es in der Schweiz erst vier, heute sind es bereits zehn solcher Gruppen – Tendenz steigend. Die Masche der Narzissten: Sie degradieren den Partner, um sich selbst besser zu fühlen. Laut «SonntagsZeitung» gibt es in der Schweiz 1 bis 2 Prozent krankhafte Narzissten, also rund 170'000 Personen. Vier Leser erzählen, wie sie eine solche Beziehung erlebt haben.

«Permanente Anerkennung ist unerlässlich»



Herr Steiner*, wie wird Narzissmus definiert?

Diese Persönlichkeitsstörung entsteht in den ersten Lebensjahren. Den Betroffenen fehlt es an einem inneren Selbstwert, weshalb sie auf permanente Anerkennung von aussen angewiesen sind. Bleibt diese aus, fällt der Selbstwert zusammen.



Wie äussert sich diese Störung in einer Beziehung?

Der Narzisst, meistens der Mann, sucht nach Bewunderung und steht gerne im Mittelpunkt. Das macht ihn attraktiv für die Frau, die Bewundererin. Mit der Zeit nützen sich die Attraktivitäten aber ab: Bei der Frau macht sich Enttäuschung breit und der Mann hat genug von ihrem devoten Verhalten.



Ist Narzissmus auch ein Phänomen unserer Zeit?

Es gibt tatsächlich mehr Narzissten, was an der Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft liegen könnte. Die vielen Likes auf Social Media bestätigen unsere Selbstdarstellung.



*Thomas Steiner ist Psychologe Diese Persönlichkeitsstörung entsteht in den ersten Lebensjahren. Den Betroffenen fehlt es an einem inneren Selbstwert, weshalb sie auf permanente Anerkennung von aussen angewiesen sind. Bleibt diese aus, fällt der Selbstwert zusammen.Der Narzisst, meistens der Mann, sucht nach Bewunderung und steht gerne im Mittelpunkt. Das macht ihn attraktiv für die Frau, die Bewundererin. Mit der Zeit nützen sich die Attraktivitäten aber ab: Bei der Frau macht sich Enttäuschung breit und der Mann hat genug von ihrem devoten Verhalten.Es gibt tatsächlich mehr Narzissten, was an der Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft liegen könnte. Die vielen Likes auf Social Media bestätigen unsere Selbstdarstellung.*Thomas Steiner ist Psychologe

E. G. (39): «Ich war an allem schuld, das schieflief»

Heute weiss E. G., dass ihr Ex-Partner schon immer ein Narzisst war und einer bleiben wird: «Ich habe noch nie einen so selbstverliebten und zugleich unsicheren Menschen kennengelernt. Er zerstörte mich über Jahre hinweg systematisch, nur damit er sich selbst besser fühlen konnte.» An allem, was in seinem Leben schieflief, habe er ihr die Schuld gegeben: «Egal, was ich machte, es war nie gut genug für ihn. Ich würde sagen, das war einmal Hölle und zurück.»

B. B. (43): «Er baute mir Luftschlösser»

Leserin B. B.* führte eine Dreiecksbeziehung mit einem Narzissten, der ihr vorgaukelte, mit der anderen Frau in einer On-off-Beziehung zu sein. Lange wurde B. von ihrem Partner ausgenutzt und hingehalten: «Er konnte sehr charismatisch sein, baute mir Luftschlösser, aber nur um zu kriegen, was er wollte.» Es sei immer nur um ihn gegangen: «Er brauchte die volle Aufmerksamkeit. Alle seine Bedürfnisse mussten gestillt werden.» Zum Glück habe sie frühzeitig die Reissleine gezogen.

C. M. (57): «Man bekommt genau das zu hören, was man hören will»

Leserin C. M.* fühlte sich erleichtert, als sie ihre Beziehung mit einem Narzissten endlich beendet hatte: «Zuerst bekommt man genau das zu hören, was man hören will.» Er bestimmte, wann wir uns sahen. Sowieso seien nur er und seine Bedürfnisse wichtig gewesen. «Erzählte ich, was mich beschäftigte, wollte er es nicht hören.» Inzwischen sei ihr klar, dass es ihm nur um Dominanz gegangen sei: «Er versuchte mich zu erziehen und liess sich bedienen.»

Baba: «Bei Streit reagierte sie mit Sexentzug»

Nicht nur Frauen sind betroffen. Leser Baba* wurde von seiner Freundin jahrelang ausgenutzt und gedemütigt: «Sie hat nur ihr Leben in den Vordergrund gestellt. Bei Streit gab sie immer mir die Schuld. Zudem forderte sie immerzu Geld. Ist etwas nicht nach ihrem Kopf gegangen, hat sie immer mit Sexentzug reagiert. Sie wollte immer alles bestimmen.» Er traf eine konsequente Entscheidung: «Da ich mit meiner Art offenbar Gefahr laufe, solche Frauen anzuziehen, lasse ich es jetzt sein. Auch als Single kann man glücklich sein.»

*Name der Redaktion bekannt

(mm)