«Nichts gegen Pestizide zu tun, ist unerklärbar»

Pestizide gelangen ins Trinkwasser, töten Insekten und reichern sich in Lebensmitteln an: Diese Bedenken, die zwei Volksinitiativen aufgenommen haben, beschäftigen die Bevölkerung. Laut einer GFS-Umfrage macht sich jeder Dritte häufig Gedanken über die Trinkwasserqualität.

Das fordern die Initiativen

Die Trinkwasser-Initiative fordert, dass Bauern, die Pestizide einsetzen, keine Direktzahlungen mehr erhalten. Zudem darf der Tierbestand nur so gross sein, dass die Tiere mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernährt werden können. Auch der prophylaktische Antibiotika-Einsatz wäre verboten. Die Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» eines Westschweizer Bürgerkollektivs geht noch weiter. Sie will synthetische Pestizide gänzlich verbieten. Auch der Import von Produkten, die damit behandelt wurden, wäre nicht erlaubt.

Die emotional geführte Debatte zeigt Wirkung: Das Bundesamt für Landwirtschaft hat jüngst die zwei Wirkstoffe Chlorpyrifos und Chlorpyrifos-methyl aus der Zulassungsliste gestrichen. Auch die Industrie reagiert: Die «Interessensgemeinschaft Zukunft Pflanzenschutz» will bis 2030 zu jenen Mitteln mit dem höchsten Risiko Alternativen entwickeln.



Zu hohe Rückstände im Wasser

Nimmt der Nationalrat heute die Stimmung auf und stellt den Initiativen direkte Gegenentwürfe oder indirekte Gegenvorschläge gegenüber? Das sei zwingend, finden die Hüter des Schweizer Trinkwassers. «An 70 Prozent der Grundwasserstellen werden Pestizidrückstände mit über 0,1 Mikrogramm pro Liter festgestellt. Das ist zu viel. In kleinen Gewässern messen wir sogar regelrechte Pestizid-Cocktails», sagt Paul Sicher, Sprecher des Vereins des Gas- und Wasserfaches. Es werde immer schwieriger, sauberes und günstiges Trinkwasser zu bieten.



Verweigere das Parlament Gegenvorschläge, sagt Sicher: «Dann werden wir als Option auch die Unterstützung der Initiativen in Betracht ziehen, die uns eigentlich zu weit gehen.» Die Initiativen artikulierten nachweisliche Probleme im Gewässerschutz und würden den Nerv der Zeit treffen. «Keine Massnahmen wären den Wasserversorgern und der Bevölkerung nicht zu erklären.» Die Monster-Debatte hat am Mittwochnachmittag im Nationalrat begonnen. 54 Redner wollen ihre Position darlegen. Abgestimmt wird voraussichtlich am Donnerstagmorgen.







Diese Gegenvorschläge stehen zur Debatte

Handlungsbedarf sieht eine Minderheit aus Grüne, GLP und SP. Sie fordert eine Kommissionsinitiative als indirekten Gegenvorschlag. Dieser würde automatisch in Kraft treten, würde die Initiative abgelehnt. Er sieht vor, die Risiken der Anwendung von Pestiziden bis 2030 zu halbieren, Alternativen zu fördern sowie das Trinkwasser besser zu schützen.

Ebenfalls hat die Minderheit zwei direkte Gegenentwürfe zu den Initiativen formuliert: Der eine will den Text der Trinkwasser-Initiative abschwächen. Er sieht nur noch die Streichung der Direktzahlungen vor, wenn «grundsätzlich auf synthetische» Pestizide verzichtet wird sowie maximal so viele Tiere gehalten werden, wie es regionales Futter gibt. Laut Initiativtext gibt es nur bei gänzlichem Pestizid-Verzicht sowie bei einem Tierbestand, der mit auf dem Hof produzierten Futter ernährt werden kann, Geld.

Ein zweiter direkter Gegenentwurf sieht vor, die Pestizid- und Düngereinträge auf ein «nachhaltig verträgliches Mass zu reduzieren». Gelinge dies bis 2030 nicht, kann der Bund den Import von Futtermitteln oder ein Verbot von besonders schädlichen Pestiziden erlassen.

Der Widerstand gegen die beiden Initiativen aber auch gegen die Gegenvorschläge ist gross – besonders in der SVP, der FDP und der CVP. «Wir nehmen das Thema sehr ernst», betont Markus Ritter, Präsident des Bauernverbandes (CVP). Die Gegenvorschläge seien aber unnötig, da der Bundesrat bereits in einem Aktionsplan die nötigen Massnahmen aufgegleist habe und diese in Umsetzung seien. «Dafür braucht es keine weiteren Gesetze.»

«Initiativen sind sehr extrem formuliert»



Doch könnte diese kompromisslose Haltung nicht dazu führen, dass sich Bürger nicht ernst genommen fühlen und den Initiativen zustimmen? Das glaubt Ritter nicht. «Die Initiativen sind sehr extrem formuliert. Sie würden die Lebensmittelpreise um 20 bis 40 Prozent in die Höhe treiben und Tausende Arbeitsplätze vernichten», sagt er. «Mit diesen harten Fakten und Argumenten wollen wir auch in der Volksabstimmung überzeugen. Einen Gegenvorschlag braucht es nicht.»



Sollten Gegenvorschläge zustande kommen, will Franziska Herren, die Initiantin der Trinkwasser-Initiative, zuerst den konkreten Text prüfen. Das Komitee des Volksbegehrens «Für ein Verbot synthetischer Pestizide» war am Mittwoch nicht zu erreichen.