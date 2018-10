Ab wann beginnt für euch der Betrug?

In Zeiten von Whatsapp, Tinder und Co. steht unser Verständnis von Treue und Fremdgehen auf dem Prüfstand. Mit dem neudeutschen Begriff «Micro» für mini und «Cheating» für betrügen bewegt man sich sozusagen in der Grauzone des Fremdgehens.

Umfrage Was gilt für dich als Micro-Cheating? Wenn du eine Person in deinem Handy unter einem anderen Namen abspeicherst, damit dein Freund nicht weiss, wem du wirklich schreibst.

Wenn du Nachrichten löschst, damit dein Freund sie nicht sieht.

Wenn du darüber lügst, mit wem du dich triffst.

Wenn du anderen Menschen gegenüber deinen Beziehungsstatus verschweigst.

Wenn du trotz deiner Beziehung weiterhin auf einer Dating-Plattform angemeldet bist und aktiv bleibst.

Wenn du das Social-Media-Profil von jemandem, der nicht dein Freund ist, aktiv verfolgst und seine Posts likst.

Wenn du mit jemandem ausserhalb deiner Beziehung Nachrichten mit sexuellem Inhalt wechselst.

Wenn du deinem Ex immer noch Selfies schickst.

Was hast du mit Micro-Cheating schon erlebt? Ging deine Beziehung deswegen sogar in die Brüche? Melde dich!



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Gemeint ist damit zum Beispiel das Verschicken geheimer Nachrichten, von denen der Partner nichts erfährt, über Social Media. Oder das Versenden eines Selfies an den Ex, obwohl man in einer neuen Beziehung ist, oder das Herunterspielen der eigenen Beziehung gegenüber anderen. Micro-Cheating spielt sich somit meistens auf der virtuellen Ebene und nicht auf der körperlichen Ebene ab. Demnach gehen Micro-Cheater nicht richtig fremd, nur ein bisschen – oder?

20 Minuten hat bei jungen Passanten nachgefragt: Was gilt für dich als Betrügen?