«Nur so bringen wir die Gleichstellung voran»

Viele rechneten damit, dass die CVP Nationalrätin Viola Amherd (56) und sowie Ständerat Peter Hegglin (57) nominieren werde. Es kam anders: Die Fraktion setzt neben Amherd die in Bundesbern eher unbekannte Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen (52) aufs Ticket. «Ich werde nun mein Netzwerk aktivieren, ins Gespräch kommen mit den Parlamentariern und Visionen aufzeigen für die Schweiz», sagte Z'graggen am Freitagabend vor den Medien.

In den sozialen Netzwerken wirft der Entscheid der CVP hohe Wellen. Vor allem linke Frauen freuen sich, dass am 5. Dezember mit einiger Wahrscheinlichkeit zwei Frauen in den Bundesrat gewählt werden dürften, gilt doch Karin Keller-Sutter bei der FDP als Kronfavoritin für die Nachfolge von Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann.

Nach den Nominationen von FDP und CVP bestehen reale Chancen auf die Wahl von zwei Frauen in den Bundesrat. Damit hätten wir drei Frauen im Bundesrat. Das ist gut so. — Leutenegger Oberholz (@SusanneSlo) November 16, 2018

«Warum hat das die FDP nicht gewagt?»

Auch Grünen-Präsidentin Regula Rytz gratuliert der CVP und deren Präsident Gerhard Pfister. Nur so komme man mit der Gleichberechtigung einen Schritt vorwärts.

Gratulation an @gerhardpfister und die @CVP_PDC-Fraktion: Die Nomination von zwei Frauen für die Bundesratswahlen vom 5. Dezember ist konsequent und klar. Nur so bringen wir die Gleichstellung einen Schritt voran. Warum hat das die @FDP eigentlich nicht gewagt? @GrueneCH — Regula Rytz (@RegulaRytz) November 16, 2018

Derweil will CVP-Frau Marianne Binder nichts von einer Überraschung wissen: Die Partei trete seit 1999 mit Frauentickets an.

Nachdem die @CVP_PDC seit 1999 mit Frauentickets antritt, sollte es eigentlich nicht so überraschend sein, dass sie es wieder tut. Oder? 😉 https://t.co/c2GFgUbDbs — Marianne Binder (@BinderMarianne) November 16, 2018

«Keine Frauenquote»

An der Pressekonferenz betonte die CVP-Spitze, es habe keine Vorgaben bezüglich des Geschlechts gegeben. Die Fraktionsmitglieder hätten frei aus den drei Frauen und Hegglin wählen können: «Ich habe im Vorfeld gesagt, dass ein Frauenticket für mich nichts Schlimmes wäre. So ist es gekommen, ohne dass wir eine Frauenquote hätten festlegen müssen», sagt Amherd. Man habe sich die Aussagen bei den Hearings angehört, habe sich ein Bild gemacht und dann zwei Frauen aufs Ticket gesetzt. «Ich denke, dass ist eine gute Situation für die CVP.»

Sie wollen in den Bundesrat

Verlierer Hegglin musste derweil vor dem Konferenzsaal warten, während die Nominierten die Fragen der Medien beantworteten. Gegenüber 20 Minuten gibt er sich als fairer Verlierer. Auf die Frage, ob er nicht auf dem Ticket stehe, weil er ein Mann sei, sagt er: «Es ist gut möglich, dass die Überlegung im Raum stand, dass die CVP nach Doris Leuthard sicher wieder mit einer Frau im Bundesrat vertreten sein muss.» Schon vor der Abstimmung in der Fraktion habe er den Eindruck gehabt, dass es auf ein Frauenticket hinauslaufe. Vielleicht habe man aber auch keinen Bauernvertreter gewollt oder einen Vertreter eines finanzstarken Kantons. Zu hadern, bringe nichts. Immerhin habe er es versucht.

Nachhilfe für Wicki?

Die FDP schlägt derweil Karin Keller-Sutter und Hans Wicki vor. Das Ticket ist keine Überraschung. Zu reden gaben vor allem die Französischkenntnisse von Hans Wicki, der sich am Freitag weigerte, gegenüber den Medien Französisch zu sprechen. «Ich bin kein Sprachgenie, ich war viel unterwegs im Ausland. Dort habe ich vor allem Englisch gesprochen. Darunter hat mein Französisch etwas gelitten. Als Bundesrat würde aus schlechtem Französisch aber schnell gutes werden.» Französischlektionen nehme er keine.

Wicki präsentierte sich als Mann der Wirtschaft. Sein Vorteil sei, dass er lange in der Privatwirtschaft gearbeitet habe. Übersetzerin Keller-Sutter punktete derweil mit ihrem fehlerfreien Französisch.