«Eine OP, damit ich wieder sehen kann? Nein, danke»

In der Schweiz leben rund 325'000 Menschen mit einer Sehbehinderung. 10'000 davon sind blind. «Betroffene sollen ein unabhängiges und erfolgreiches Leben im Beruf und in der Gesellschaft führen können», sagt Sprecher Alfred Rikli vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband SBV. Deshalb investiere der Verband, der um Spenden bittet, unter anderem in innovative Technologien.