«Polyamorie verschärft meistens Probleme»

Vielen gilt eine offene Beziehung als zu kompliziert und verletzend. Jedoch nicht allen: Vier Leserinnen, die diese Beziehungsform leben, haben 20 Minuten von ihren Erfahrungen erzählt.

Frau Herren, was bedeutet eine offene Beziehung für ein Paar?

Das kommt ganz darauf an, was die Partner darunter verstehen und wie sie ihre offene Beziehung definieren. Einige Paare gehen diese Konstellation im Laufe ihrer Beziehung ein, weil sie hoffen, dass diese so lebendiger wird und Probleme gelöst werden können. Meine Erfahrung als Therapeutin zeigt aber, dass sich ungelöste Probleme meistens eher verschärfen. Wenn sich zwei Leute finden, die eine ähnliche Einstellung haben und von Anfang an polyamor leben, kann das durchaus eine stabile Beziehung bedeuten. Da die Sexualität aber nicht exklusiv gelebt wird, muss Exklusivität und Intimität in anderen Bereichen geschaffen werden.

Wo sehen Sie die grössten Konfliktpunkte?

Sobald ein Partner nicht mehr hinter der Abmachung stehen kann, also sobald es nicht mehr für beide gleichermassen stimmt. Kritisch wird es auch, wenn die offene Beziehung als Ventil gebraucht wird und andere Themen dadurch unter den Teppich gekehrt werden. Ein Paar muss sich auf jeden Fall bewusst sein, dass die Öffnung der Beziehung ein grosses Wagnis darstellt und das Ende der Beziehung bedeuten kann. Für einige Paare kann dieses Arrangement über eine gewisse Zeit hinweg aber stimmen.

Was bedeutet eine offene Beziehung für ein Kind?

Prinzipiell ist eine offene Beziehung ein Paar- und kein Familienthema, weil die Sexualität der Eltern Kinder grundsätzlich nichts angeht. Es ist jedoch schwierig, das Thema ausschliesslich auf der Paarebene zu behalten, besonders wenn die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben. Beginnen die Kinder, Fragen zu stellen, ist Ehrlichkeit das oberste Gebot. Dabei soll das Thema altersgerecht besprochen werden. Alles müssen die Eltern den Kindern aber nicht erzählen. Sie dürfen ruhig signalisieren, dass das eine Sache zwischen den Eltern ist.

Fühlt sich das Kind dadurch nicht ausgeschlossen?

Nein, denn viel wichtiger als jedes Detail zu erklären, ist es, dem Kind zu zeigen, dass man Verständnis für seine möglichen Ängste hat und dass man sich weiterhin gern hat. Dem Kind soll dabei versichert werden, dass die Eltern miteinander reden und einander respektieren. Für das Kind ist ein familiäres Umfeld, das Geborgenheit ausstrahlt, sowieso viel wichtiger. Eltern sollen unabhängig von ihrer Beziehungsform zuverlässig sein und darauf achten, dass die Stimmung zwischen ihnen gut ist.

Judith Herren-Häcki ist Fachpsychologin für Psychotherapie FSP in eigener Praxis in Zürich und Paarberaterin/Mediatorin in der Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich.



