«Ohne Doppelkinn wäre mein Gesicht zarter»

Frau K.*, Sie liebäugeln schon länger damit, Ihr Doppelkinn entfernen zu lassen. Ich möchte Ihnen wirklich nicht schmeicheln, aber: Wo ist denn Ihr Doppelkinn?

Mein Doppelkinn ist nicht frappant (lacht). Meine Freund findet auch, dass ich übertreibe. Aber man sieht es, sobald ich den Kopf etwas nach unten beuge. Bei anderen jungen Frauen ist die Haut unter dem Kinn schön straff.

Umfrage Würden Sie sich einem ästhetischen Eingriff unterziehen? Ja, ich würde gern etwas machen lassen.

Ich habe mich schon einem ästhetischen Eingriff unterzogen.

Nein, ich bin rundum zufrieden mit meinem Aussehen.

Vielleicht.

Ich weiss es nicht.

Okay, eine leichte Wölbung ist beim genaueren Hinschauen zu erkennen. Aber was ist so schlimm daran?

Es stört mich einfach, vor allem auf Fotos. Wenn ich Fotos zum Posten von mir mache oder fotografiert werde, positioniere ich mich extra so, dass mein Doppelkinn nicht so schrecklich zur Geltung kommt. Hätte ich dieses Doppelkinn nicht, würde mein Gesicht zarter aussehen. Vor fünf Jahren kam ich mit dem Fett dort noch besser zurecht.

Was ist passiert?

Ich bin 1,64 Meter gross und habe in den letzten fünf Jahren rund zehn Kilo zugenommen. Jetzt wiege ich 60 anstatt knapp 50 Kilo. Dadurch hat sich meine Veranlagung zu einem Doppelkinn ausgeprägt. Ich wurde im Gesicht auch etwas runder.

Sie könnten abnehmen und sich so einen Eingriff ersparen.

Ja, das versuche ich jetzt auch. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, etwas weniger Chips zu essen. Ich habe auch gehört, dass es sich nachteilig auswirken kann, wenn man das Doppelkinn durch einen ästhetischen Eingriff entfernt. Angeblich besteht das Risiko, dass sich das Fett dann woanders ablagert. Und teuer ist ein solcher Eingriff auch. Ich habe mir die billigeren Angebote angeschaut und diese kosten schon rund 2000 Franken. Aber ehrlich gesagt: Wenn ich jetzt einen Gutschein für eine Behandlung gegen mein Doppelkinn geschenkt bekäme, würde ich sofort Ja sagen.

Sind Sie noch mit anderen Dingen an Ihrem Körper unzufrieden?

Ich bin eigentlich mit dem Rest meines Körpers sehr zufrieden. Meine Nase und meine Lippen sind gut, wie sie sind. Und mit meiner Oberweite bin ich heute zufriedener als früher.

Warum war es früher anders?

Nach meiner Gewichtszunahme habe ich auch bei der Oberweite zugenommen. Darum ist es jetzt gut so, wie es ist. Meine Oberweite hat die perfekte Grösse und passt auch zu meinem Körper.

*K. (25) ist Detailhandelsfachfrau. Name der Redaktion bekannt.