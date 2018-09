Lesbisches Paar fordert Trauzeugen

Biljana Lovric (36) aus der Region Thun ist wütend und fühlt sich deklassiert. Nach drei Jahren Beziehung wollen sie und ihre grosse Liebe (37) einen Schritt weitergehen und ihre gleichgeschlechtliche Partnerschaft eintragen lassen. So kontaktierte sie am Dienstag das Zivilstandesamt Oberland West, um einen Termin für das Vorbereitungsgespräch abzumachen. Doch das Telefonat endete in Tränen: «Als ich nebenbei sagte, dass ich die Informationen über den Verlauf auch unseren Trauzeugen weiterleiten werde, hiess es ‹Da es sich ja nicht um eine Ehe handelt, braucht es auch keine Trauzeugen.›»

«Somit wären unsere Trauzeugen an der Zeremonie nur pro forma anwesend», sagt Lovric. Doch das reicht ihr nicht: «Wir möchten eine symbolische Anerkennung aus dem engsten Kreis. Ohne Trauzeugen wird dieser Prozess als irgendein Eintrag degradiert, der nicht einmal bezeugt werden muss.»

Trauzeugin weiss noch nichts

Nach der Verlobung im Sommer hätten beide Frauen jeweils bereits Freundinnen angefragt, ob sie die Trauzeugen sein wollen. «Ihnen nun zu sagen, dass sie zwar dabei sein dürfen, aber keine wichtige Rolle spielen, ist für mich demütigend. Vor allem schickt meine Trauzeugin immer SMS, wie sehr sie sich auf diesen Tag freue. Deshalb habe ich sie auch noch nicht informiert. Sie wird sehr enttäuscht sein», sagt Lovric.

Es komme ihr so vor, als wolle man homosexuellen Paaren bei eingetragenen Partnerschaften so wenig Gemeinsamkeiten zu einer Ehe wie nur möglich zugestehen. «Irgendwie haben Politiker und andere das Gefühl, dass man uns mit so einem Register genug geben würde. Die eingetragene Partnerschaft wird stets als ideale Lösung zur Ehe angepriesen. In wichtigen Punkten unterscheidet sich diese noch stark», erklärt Lovric. «Am besten wäre es, wenn wir das Ganze erst einmal lassen und warten, bis die Politik uns die gleichen Rechte wie Eheleuten gibt. Ich will Trauzeugin sein, wenn Helvetia und Justitia sich endlich das Jawort geben. Hoffentlich geschieht das noch in diesem Leben.»

Inzwischen sei das Paar so weit, dass es die nach dem Eintrag folgende Zeremonie ausfallen lassen möchte. «An diesem Tag wollen wir uns nicht wie Menschen zweiter Klasse fühlen.» Warum sie die Partnerschaft – auch ohne freiwillige Zeremonie – doch eintragen lassen wollen, erklärt Lovric so: «Wir kennen uns seit zehn Jahren und haben das gefunden, was sich jeder Mensch wünscht. Wir wissen, dass wir für immer zusammen sein und auch eine Familie gründen wollen. Doch erst der Eintrag ermöglicht uns beispielsweise, das Kind unseres Partners im Rahmen einer Stiefkindadoption zu adoptieren.»

Keine Ungerechtigkeit

Zwar wisse sie auch um die Diskussionen, dass Trauzeugen ganz abgeschafft werden sollen. Solange es diese aber noch gibt, möchte Lovric, dass Menschen, die ihre Partnerschaft eintragen lassen wollen, wenigstens die Wahl haben, Trauzeugen dabeizuhaben. «Dadurch wäre meine Partnerschaft das, was sie bereits ist: wertvoll und ernstzunehmend.»

Laut Folco Galli, Sprecher des Bundesamts für Justiz, lehnte sich der Gesetzgeber bei der Begründung der eingetragenen Partnerschaft an die Eheschliessung an, vereinfachte aber die gesetzlichen Bestimmungen. «Das geltende Recht sieht weder Zeugen noch ein Jawort vor.» Er weist aber darauf hin, dass das Parlament die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnen wolle und dass mit der Einführung der «Ehe für alle» auch für alle Paare die Form der Eheschliessung gleich sein werde.

(qll)