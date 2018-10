Am Montagabend hat sich die SVP-Nationalrätin und Unternehmerin Magdalena Martullo-Blocher den Fragen von Talkmaster Roger Schawinski gestellt. Ihr Auftritt wird nicht nur den Medienpionier an diejenige ihres Vaters, Christoph Blocher, erinnert haben. «Ganz der Papa, Sie reden ohne Punkt und Komma», stellte Schawinski fest und musste darum kämpfen, zu Wort zu kommen.

Umfrage Wie fanden Sie die «Schawinski»-Sendung? Gut, es kam eine lebendige Diskussion zustande.

Diese Sendung würde ich mir nie im Leben ansehen, geht gar nicht.

Die Folge mit Martullo-Blocher gefiel mir weniger gut als andere.

Ich weiss es nicht.

Wenig überraschend zeigte Schawinski zum Einstieg ins Gespräch das Video, in dem Martullo-Blocher einen Workshop leitet und einen Teilnehmer wie folgt tadelt: «Dreamer, you dream, du». Was sie von sich selber denke, wenn sie sich diese Szene 8 Jahre später ansehe, wollte der Journalist unverzögerlich wissen. Anstatt eine schlagfertige Antwort zu geben, wich Martullo-Blocher der Frage mehrmals aus.

«Verliere viel Zeit in Bern»

Das Gespräch begann richtig Fahrt aufzunehmen, als Schawinski ein erstes Mal Christoph Blocher ansprach. «Sie meinen also, man habe meinen Vater wählen wollen und gar nicht mich?», fragte die Nationalrätin mit provokativen Unterton. «Nein, aber den Blocher-Namen», entgegnete ein nicht minder provokanter Schawinski. Immer wieder stellte Martullo-Blocher klar, dass sie in erster Linie Unternehmerin sei und im Grunde genug anderes zu tun habe, als in Bern zu politisieren: «Ich verliere viel Zeit im Bundeshaus, aber die Sorge um den Standort Schweiz treibt mich irgendwie an.»

Schliesslich kamen die beiden auf das Hauptthema der Diskussion zu sprechen: Die Selbstbestimmungsinitiative (SBI) über die am 25. November abgestimmt wird. «Diese Abstimmung ist die wichtigste seit dem EWR-Entscheid», betont die SVP-Frau. Für die Schweiz gehe es bei dieser Abstimmung um die direkte Demokratie und somit den Grundpfeiler ihres Erfolges. Ein Nein zur SBI würde viel Wohlstand kosten, ist sich Martullo-Blocher sicher.

«Angstmacherei der übelsten Sorte»



In Bezug auf die auffallend zurückhaltenden Wahlplakate der SVP wollte Schawinski wissen: «Ist die SVP so schwach geworden, dass sie sich verstecken muss?» Im Gegenteil, sagte Martullo-Blocher, die SVP sei die einzige Partei, die sich noch für das Schweizer Volk einsetze. «Die Schweiz steht wirtschaftlich an der Spitze. Warum? Wegen der direkten Demokratie und der geringen Bürokratie», so Martullo-Blocher. Das dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden durch Unmengen an Regulierungen aufgrund von internationalen Verträgen.

Als «Angstmacherei der übelsten Sorte» bezeichnete ein sichtlich aufgebrachter Schawinski hingegen die Argumentation der SVP zur SBI. Martullo-Blocher wisse selber, dass ein mögliches Nein zur SBI keinesfalls zur Abschaffung des Schweizer Frankens oder einem EU-Beitritt der Schweiz führen würde. «Ich finde gefährlich, was Sie tun. Über Ihre Kollegen in Bundesbern sagten Sie, dass diese keine Volksvertreter mehr seien. Sie würden das Volk ans Ausland verkaufen», so Schawinski. «Kann man also nur noch Patriot sein, wenn man SVP wählt?» Das sei schlicht eine Abwertung der Institutionen aller anderen Politiker.

Zögerlicher Händedruck

Am Ende des Gesprächs riefen Schawinski und Martullo-Blocher die Zuschauer dazu auf, von ihrem Stimmrecht bei dieser wichtigen Initiative Gebrauch zu machen. Das war auch schon die einzige Einigkeit, die sich zwischen den beiden an diesem Abend ergeben hat. Schliesslich zögerte die Nationalrätin dann auffällig lange, bevor sie die ausgestreckte Hand Schawinskis ergriff und zum Abschied kräftig schüttelte.



Wie fanden Sie die «Schawinski»-Sendung vom Montagabend? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit.

(jk)