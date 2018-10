«Sag es offen, wenn du einen Scheisstag hast»

22 Prozent der unter 35-Jährigen befinden sich momentan in einer psychischen Tiefphase, weitere 45 Prozent hatten bereits einmal in ihrem Leben damit zu kämpfen. Das belegt eine neue Studie des Forschungsinstituts Sotomo mit rund 5550 Teilnehmern aus der Deutschschweiz und der Romandie.

Umfrage Redest du offen über deine psychischen Leiden? Nein, leider nicht. Mir fehlt der Mut.

Ich hatte noch nie psychische Probleme.

Nur mit meinen besten Freunden / Familie.

Ja, total. Ich verschweige nichts.

Psychische Leiden scheinen weit verbreitet zu sein: Nur gerade 12 Prozent aller Befragten kennen niemanden, der darunter leidet.

Dennoch gaben gut zwei Drittel der Befragten an, sie würden sich vor den Reaktionen des Umfelds fürchten, wenn sie offen zu ihren psychischen Probleme stehen würden. Dabei wäre genau das wichtig, wie Pro Mente Sana am Mittwoch am internationalen Tag der psychischen Gesundheit bekannt gab.

Laut der Studie hat die Hälfte der unter 35-Jährigen Angst, in diesem Fall als nicht leistungsfähig zu gelten. Noch mehr, nämlich 58 Prozent, befürchten, in der Folge als labil oder schwach betrachtet zu werden.

20 Minuten hat bei Passanten nachgefragt: Wie geht es dir? Während einige offen zugeben würden, dass es ihnen nicht gut geht, behalten andere solche Gefühle lieber für sich oder teilen sie nur mit ihren engsten Freunden.

In einem Punkt sind sich aber alle einig: Es sollte möglich sein, auch über negative Gedanken und schwierige Emotionen reden zu können und zu wissen, was eine psychische Krankheit ist (siehe Video).



(anp/jk)