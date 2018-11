«Als wären Tampons illegale Drogen»

Am Donnerstag reichte die Juso im Berner Stadtrat eine Tampon-Motion ein, wie der «Bund» berichtete. In dieser fordern die Jusos die Stadt Bern dazu auf, sämtliche Toiletten ihrer öffentlichen Gebäude mit kostenlosen Menstruationsartikeln auszustatten. «Die Juso setzt sich allgemein für feministische Themen ein. Viele Mitglieder unsere Gesellschaft menstruieren einmal pro Monat. Gerade jene mit kleinen Portemonnaies spüren die Kosten, die das verursacht», erklärt Gianna Fetz von der Juso.

Bereits am Dienstagabend hatte die Juso mit einer Kunstblut-Aktion auf die Thematik aufmerksam gemacht (siehe Bildstrecke). «Es geht auch darum, die Menstruation zu enttabuisieren. Hier haben wir noch einen langen Weg vor uns. In Schulen oder an der Unis werden Tampons heimlich weitergegeben, als wären sie illegale Drogen», sagt Fetz. Würde die Stadt Bern Menstruationsartikel gratis zur Verfügung stellen, müsste das Thema in der Öffentlichkeit zwingend angesprochen werden, was zu einer Enttabuisierung beitragen könne.

New York als Vorbild

In der wohlhabenden Schweiz sei das Problem zwar weniger gross als in anderen Ländern, doch auch hier litten Frauen an der Armutsgrenze unter den hohen Kosten von Tampons und Binden, sagt die Juso-Frau. «In einigen Ländern schwänzen junge Frauen einmal im Monat die Schule oder den Job, weil sie sich keine Tampons leisten können. Sie schämen sich dann für ihre Menstruation und trauen sich nicht, das Haus zu verlassen», so Fetz. Dagegen müsse etwas unternommen werden, auch in der Schweiz.

Nach dem Vorbild von New York und diversen britischen Städten wolle man deshalb Tampons und ähnliche Produkte auf öffentlichen Toiletten frei zur Verfügung stellen. «Bern als Hauptstadt soll dabei eine Art Vorreiterrolle übernehmen. Zudem fordern wir in der Motion, dass die Stadt sich für dieselbe Handhabung punkto Tampons und Binden auf Kantons- und Bundesebene einsetzt», so Fetz. Das bedeute, dass kostenlose Tampons auch an Unis und der ETH vorhanden wären.

«Nicht die Aufgabe der öffentlichen Hand»

Joel Hirschi, Präsident der Jungfreisinnigen Stadt Bern, hält nichts von dieser Idee: «Das ist doch ein typischer Profilierungs-Vorstoss. Die Juso will wieder einmal signalisieren, dass sie für alle da ist, dabei profitieren eigentlich nur wenige davon.» Würden Menstruationsartikel nur in öffentlichen Gebäuden kostenlos zur Verfügung gestellt, kämen sie nämlich in erster Linie den Beamtinnen zugute, sagt Hirschi.

«Meine Einstellung rührt nicht daher, dass ich ein Mann bin und daher nicht betroffen bin. Es geht mir darum, dass die öffentliche Hand nicht dafür zuständig ist, solch private Artikel zu bezahlen», so der Jungpolitiker. Schliesslich würde der Steuerzahler die Kosten tragen. «Soweit ich weiss, trägt selbst die Mutterpartei der Juso, also die SP, den Vorstoss nicht wirklich mit.»Es müsse eine generelle Diskussion über die Preise von Hygieneartikeln geführt werden.