«Sogar die Polizei fand das lustig»

Polizei warnt



Jedes Jahr muss die Polizei an Halloween ausrücken – oft wegen Sachbeschädigungen. «Die Grenze zwischen harmlosem Streich und Straftat wird oft überschritten», schreibt die Polizei Basel-Landschaft. So sei etwa das Bewerfen von Hauswänden mit Eiern eine Sachbeschädigung, die strafrechtlich geahndet werden könne.



Die Polizei appelliert daher, Kinder und Jugendliche auf den Unterschied zwischen Streich und Straftat aufmerksam zu machen: «Nicht alles, was Spass macht, ist auch erlaubt.»

(nk)