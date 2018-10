«Gegner der SVP-Initiative teilen sich die Arbeit»

Herr Perron, wieso starten die Kampagnen zur Abstimmung über die Selbstbestimmungsinitiative (SBI) vom 25. November so früh?

Früh zu beginnen, macht Sinn. Es hat noch niemand eine Kampagne verloren, weil er oder sie zu früh mit der Planung begonnen hätte. In der jetzigen Phase geht es um die Definitionshoheit. Die SBI ist technisch und juristisch und damit für viele Wähler abstrakt. Schauen Sie zum Beispiel die Abstimmung zur Unternehmensreform III. Die meisten Stimmbürger wissen eigentlich nicht, worüber sie abgestimmt haben. Alle involvierten Parteien wollen nun die erste Partei sein, die die SBI für das Volk definieren und fassbar machen.

Louis Perron ist Politologe und Politberater mit Kunden im In- und Ausland. (Bild: Privat)

Welche Strategien haben die SP und die SVP mit ihren Plakaten gewählt?

Ganz grundsätzlich macht man in einer politischen Kampagne zwei Dinge: Entweder man mobilisiert die eigene Wählerbasis. Dies gelingt meistens dank Emotionen. Man versucht also Leute, die eigentlich schon gleicher Meinung sind, zu aktivieren und sicherzustellen, dass diese auch wirklich an die Urne gehen. Oder man versucht unentschlossene Wähler zu überzeugen. Die SVP ist bei der SBI klar in einer Minderheitenposition. Sie ist die stärkste Partei und Schweizer Meister im Mobilisieren. Ihr Potenzial ist – ausser beim Thema Asyl und Ausländer – aber nur rund 30 Prozent. Für einen Erfolg muss sie mindestens 20 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer zusätzlich zum eigenen Potenzial überzeugen.

Glauben Sie, dass das Plakat der SP die Wähler mobilisieren kann?

Das Nein-Lager ist gross und divers. Die Gegner reichen von Economiesuisse über die Operation Libero bis zur Linken. Es findet eine Arbeitsteilung statt. Die SP arbeitet deshalb mit Emotionen: Sie will ihre eigenen Wähler aufrütteln. Das machen die SP-Werber, indem sie mit den SP-Reizfiguren Erdogan, Trump und Putin die SBI als «Anti-Menschenrechtsinitiative» darstellen.

Das Plakat der SVP ist zurückhaltend, noch nicht einmal das Logo ist aufgedruckt. Weshalb dieser Abstand zum üblichen Stil?

Der Stil der SVP in ihrem Plakat ist in der Tat untypisch. Es geht wie gesagt ums Überzeugen. Auch die Tatsache, dass eine Frau auf dem Plakat zu sehen ist, ist nicht Zufall. In der Vergangenheit konnte die SVP eigentlich nur beim Thema Ausländer eine Mehrheit gewinnen. Bei der SBI wird es schwierig. Ich bezweifle, dass der Problemdruck in der Bevölkerung hier genug gross ist.

Die Strategien der beiden Parteien tönen demnach sinnvoll. Haben Sie eine erfolgsversprechende Kampagne gestartet?

Die Plakate sind handwerklich nicht schlecht gemacht. Die SVP hat mit ihrem Youtube-Video aber eine Chance verpasst. Das Video kommuniziert eigentlich die gleiche Botschaft wie das Plakat, nutzt aber eine andere Symbolik. Bei einem Video muss man seine Message aber nicht so stark einschränken und könnte dem Betrachter mehr Informationen liefern. Wenn ich ein Video extra online schaue, erwarte ich mehr als nur einen 20 Sekunden-Clip. Das Video hätte locker zwei Minuten dauern können.