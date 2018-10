Trump, Putin und Erdogan sollen SVP bodigen

Am 25. November stimmt die Schweiz über die Initiative «Schweizer Recht statt fremde Richter» der SVP ab, die der Bundesverfassung Vorrang vor dem Völkerrecht geben will (siehe Box). Parlament und Regierung sind gegen das Anliegen, SP-Justizministerin Simonetta Sommaruga warnte letzte Woche, die Initiative sei ein «gefährliches Experiment».

Die Initiative

Die Selbstbestimmungsinitative der SVP will, dass die Bundesverfassung gegenüber dem Völkerrecht immer Vorrang hat – ausser sie widerspricht dem zwingenden Völkerrecht, wie etwa dem Folterverbot. Bei einer Annahme müsste die Schweiz künftig internationale Verträge, die mit angenommenen Volksinitiativen nicht vereinbar sind, neu verhandeln und nötigenfalls kündigen.

Nun steigt auch ihre Partei in den Abstimmungskampf ein. Vom Plakat, das 20 Minuten exklusiv vorliegt, blicken US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan grimmig herab. «Die Schweiz macht nicht mit – Nein zur Anti-Menschenrechtsinitiative», titelt die SP dazu. Mit einem Crowdfunding will die Partei das Sujet auf Werbebildschirme bringen, denn das Abstimmungsbudget der Partei, 50'000 Franken, wird für Personal benötigt.

«Schweiz stünde auf einer Stufe mit Putin und Trump»

SP-Nationalrat Cédric Wermuth erklärt: «Wir sehen momentan einen gefährlichen Trend: Auf der ganzen Welt sind Autokraten auf dem Vormarsch, die Nationalismus vor Menschenrechte stellen.» So würden sich Erdogan und Putin etwa seit einigen Jahren nicht mehr an die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) halten, und Trump habe beschlossen, aus dem UNO-Menschenrechtsrat auszutreten.

«Ins gleiche Horn bläst die SVP mit ihrer Initiative. Wenn unsere

Verfassung im Widerspruch zur EMRK steht, müssten wir letztere laut Initiativtext kündigen. Die Schweiz würde sich auf eine Stufe mit Trump, Putin und Erdogan stellen», so Wermuth. Die Schweiz stünde dann international im Abseits. «Demokratie und Menschenrechte gehören zusammen. Die Menschenrechte schützen Minderheiten und uns alle vor Willkür. Das will die SVP aufs Spiel setzen.» Die Schweiz würde ihren Ruf verlieren, und Schweizer hätten weniger Rechte, sagt Wermuth.

«Schweizer Verfassung garantiert die Menschenrechte»

Gegen diese Darstellung wehrt sich SVP-Nationalrat Thomas Matter vehement. «Die Schweizer Verfassung garantiert die Menschenrechte so gut wie keine andere. Da brauchen wir keine Richter aus Strassburg, die uns dabei helfen.» Die humanitäre Tradition der Schweiz sei auch ohne die EMRK gewahrt. «Wir haben hier ja nicht umsonst eine führende Rolle gespielt, das Bewusstsein für die Menschenrechte ist tief in unserer Verfassung verankert.»

Stattdessen sorge die Selbstbestimmungsinitiative dafür, dass das Schweizer Volk endlich wieder über die Gesetze im eigenen Land bestimmen könne. «Wir haben Richter, die kriminelle Ausländer trotz Annahme der Ausschaffungsinitiative nicht des Landes verweisen, weil es die bilateralen Verträge gefährden könnte. Das darf nicht sein. Der Volkswille muss wieder mehr gelten als irgendwelche internationalen Abkommen oder Verträge», so Matter.

Braves Plakat ohne SVP-Logo

Dieses Argument zeigt sich auch in der Ja-Kampagne der SVP. In einem Video bindet ein Mann seinen Stimmzettel an eine 1.-August-Rakete und zündet sie. «Wer am 25. November Nein stimmt, kann sein Stimmrecht gleich auf den Mond schiessen», sagt eine Off-Stimme. Ein Kampagnensujet zeigt eine Frau mit dem Schriftzug «Ja zur direkten Demokratie – Ja zur Selbstbestimmung».

Im Vergleich mit vergangenen Kampagnen ist das ein eher braves Plakat, das SVP-Logo fehlt ganz. Matter sagt dazu: «Es ist ein überparteiliches Komitee, und es geht nicht um links gegen rechts, sondern um die Rettung unserer demokratischen Rechte.»



