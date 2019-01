«Einen Schlitten ins Tal zu lenken, muss geübt sein»

Einen Schlitten richtig steuern und ihn abbremsen: Das können Gäste seit dieser Wintersaison auf Melchsee-Frutt auf einem Parcours erlernen. Einige haben diesen Lernprozess dringend nötig, wie Geschäftsführer Daniel Dommann sagt: «In den letzten Jahren hatten wir regelmässig eine Besucherzunahme von rund zehn Prozent. Auch an Schulskitagen suchen immer mehr Schüler ihr Wintersportvergnügen auf dem Schlitten. In diesem Zusammenhang kommen zunehmend Gäste auf den Berg, die sich in dieser Umgebung überhaupt nicht auskennen.» Das zeige sich etwa in der falschen Ausrüstung und in der steigenden Zahl von Anfragen rund ums Schlitteln.

«Auf einem Schlitten kann jeder sitzen, diesen dann aber mit Vergnügen und ohne Zwischenfall ins Tal lenken, muss geübt sein», sagt Dommann. Mit einem Animationsfilm bringe man den Schlittlern die Grundregeln bei. Danach gehe es weiter auf den Lernparcours. «Dort werden die Kurvenfahrt und das Bremsen geübt», sagt Dommann. Nach diesen Übungen stehe einer spassvollen Fahrt auf dem acht Kilometer langen Schlittelweg nichts mehr im Weg.

«Lernparcours ist hilfreich bei wenig Erfahrung»

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) begrüsst es, wenn das Schlitteln in einer sicheren Umgebung geübt werden kann. «Wenn jemand wenig Erfahrung hat oder sich beim Schlitteln nicht ganz sicher fühlt, ist ein Lernparcours eine gute Möglichkeit, die nötigen Fähigkeiten zu erwerben», sagt BfU-Schneesportexperte Benedikt Heer.

Laut der BfU kommt es beim Schlitteln zu Tausenden von Unfällen. So gibt es im Durchschnitt pro Jahr 6680 Verletzte. Zwischen 2000 und 2017 kamen zudem elf Personen beim Schlitteln ums Leben.





