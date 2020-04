«Schon Aids soll aus dem Labor gekommen sein»

Felix Keller ist Soziologie-Dozent an der Universität St. Gallen und hat sich unter dem Titel «Freunde interpretierbarer Fakten: Wissenschaft und Verschwörung» intensiv mit dem Thema Verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Dass zu einem neuartigen Phänomen wie dem Coronavirus verschiedenste Theorien aufgestellt und diskutiert würden, sei nicht grundsätzlich schlecht, sagt Keller: «Das ist völlig verständlich. Man kann in Krisensituationen mit Erklärungsversuchen nicht warten, bis alles wissenschaftlich erwiesen ist.» Dabei sind auch schräge Theorien laut Keller erst einmal kein Problem: «Solange die Bereitschaft da ist, sich auf eine Diskussion einzulassen und schlüssige Argumente gelten zu lassen.»

«Problematisch wird es, wenn Menschen nicht mehr rational denken»

Oft werden in diesen Theorien die Zusammenhänge laut Keller vereinfacht dargestellt: «Kausale Zusammenhänge bringen Ordnung ins Chaos. Wenn in Wuhan ein Virus ausbricht und sich dort auch ein Hochsicherheitslabor befindet, ist es einfach zu sagen: Logisch, das Virus muss dort entwischt sein.» Dieser Ordnungssinn, der Wunsch, für das neuartige Virus eine einfache Erklärung zu haben, sei tief im Menschen verankert.

Problematisch wird es laut Keller, sobald sich Meinungen verfestigen und keine anderen mehr zugelassen werden: «Auch, wenn Menschen aufgrund einer fixen Idee nicht mehr rational handeln, wird es gefährlich.» Dazu komme, dass Menschen mit psychischen Problemen und Wahnvorstellungen oft aktuelle Themen aufgreifen und in ihre wirren Theorien einflechten.

«Die Theorien wiederholen sich»

«Wenn jemand eine entsprechende psychische Veranlagung hat, etwa zu Wahnvorstellungen tendiert, kann er schnell den Schluss ziehen, dass ein neuartiges Virus entwickelt wurde, um ihm zu schaden.» So bauten diese Menschen Vorkommnisse in ihre abstrusen Weltbilder ein, suchten vereinfachte Zusammenhänge, die sie bestätigten, und veröffentlichten sie in der Überzeugung, die Wahrheit herausgefunden zu haben.

Die Theorien wiederholen sich dabei laut Keller: Exakt dieselben Theorien, wie sie heute im Internet zu lesen sind, seien etwa schon beim Ausbruch von Aids verbreitet worden: «Schon damals vertraten viele Menschen die Theorie, dass das Aids-Virus aus einem US-Labor entwischt sei», sagt Keller. Er glaubt auch nicht, dass Verschwörungstheorien heute häufiger vorkommen als früher: «Diejenigen, welche sie verbreiten, haben durch die sozialen Medien allerdings mehr Reichweite.»

Zwei Millionen Tweets zum Thema im Februar

Die WHO spricht in diesem Zusammenhang von einer sogenannten «Infodemie»: «Es gibt durchaus Parallelen zwischen einem Virus und Verschwörungstheorien», sagt Keller. «Sie haben irgendwo ihren Ursprung, werden von Mensch zu Mensch verbreitet und können sich so exponentiell vermehren.» So sind laut eines WHO-Papers allein im Februar über zwei Millionen Tweets mit den verschiedensten Theorien zum Coronavirus abgesetzt worden. Immerhin: Dafür gibt es laut Keller durchaus ein Gegenmittel: «Unaufgeregte, klare Kommunikation und das Eingeständnis, nichts zu wissen, wo man noch nichts weiss.»