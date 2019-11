«Schon mit 13 wollte ich Playmate werden»

Lana Rhoades wurde nach ihrem ersten Pornodreh 2016 schnell einem breiten Publikum bekannt. In den folgenden Jahren gewann die Porno-Darstellerin mehrere Preise (unter anderem «Hottest Newcomer») und wirkte in diversen Filmen mit. 2018 zog sich Lana mit 23 aus dem Pornogeschäft zurück, zog von Los Angeles zurück in ihre Heimat Chicago und produziert seither eigene Inhalte, die sie auf Snapchat oder privaten Websites wie Onlyfans verbreitet.

Trotz ihrer vergleichsweise kurzen Pornodarsteller-Karriere gehört sie weiterhin zu den bekanntesten Namen der Branche und ist Stargast an der Extasia in Basel. Im Video steht uns Lana Rede und Antwort.

(mst)