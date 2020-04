Wie findet man eine Lehrstelle ohne Zeugnis?

Silvia Steiner*, warum verzichtet der Kanton Zürich auf Noten im Zeugnis?

Der Beurteilungszeitraum in der Schule ist relativ kurz. Es wäre pädagogisch falsch, gestützt auf Fernunterricht Noten zu machen, da es sich hier um eine völlig neue Methode handelt. Solange wir nicht sicherstellen können, dass alle die gleichen Lernbedingungen haben, ist eine Notengebung nicht fair. Es entsteht etwa ein Nachteil für Kinder, die jüngere Geschwister betreuen müssen. Das hat nichts mit Leistungsfähigkeit und Leistungswille zu tun.

Gibt es trotzdem Schüler, die eine Klasse wiederholen müssen?

Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Wenn der Präsenzunterricht wieder beginnt, werden die Lehrer sehen, wie es mit dem Lernstand der Schüler aussieht. Dann gilt es, Lücken aufzuarbeiten.

Was heisst ein notenloses Zeugnis für Übertritte in die Oberstufe?

Der Übertrittsentscheid erfolgt gestützt auf das Februarzeugnis. Das ist immer so, nicht nur in diesem Jahr.

Wie funktioniert eine Lehrstellensuche ohne Zeugnis?

Die Lehrer können den Schülern auf Gesuch einen Lernbericht oder ein Referenzschreiben ausstellen. Die Betriebe stützen ihren Entscheid gern auf diese Dokumente. Zudem wird das Zeugnis im Juli verteilt. Zu diesem Zeitpunkt haben die meisten Schüler schon eine Lehrstelle. Das wird aber abhängig davon sein, wie sich die Lehrstellensituation entwickelt. Einige Betriebe haben mit der Rekrutierung der Lernenden noch zugewartet, da sie wegen des Lockdowns um ihre Existenz kämpfen.

Können die Schüler jetzt bis nach den Sommerferien ohne Notendruck chillen?

Ich gehe nicht davon aus, dass sich die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler anders verhält als in einem benoteten Halbjahr. Man lernt nicht für den Lehrer oder das Zeugnis, sondern für sich selbst. Für viele kommt bald ein Übertrittsentscheid. Wer eine gute Lehrstelle ergattern oder den Übertritt in die Sek A oder ins Gymi schaffen will, muss den Stoff beherrschen – unabhängig von den Noten. Die Schüler bekommen während des Fernunterrichts laufend Rückmeldungen zu ihrer Leistungsfähigkeit, das ist genauso wertvoll wie eine Note. Und die Lehrpersonen bemühen sich auch sehr, dieses Feedback zu geben.

Sie sind auch Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Wie sieht es gesamtschweizerisch mit der

Notengebung aus?

Die EDK hat beschlossen, dass es sich um ein vollwertiges Schuljahr handelt. In allen Zeugnissen wird vermerkt, dass aufgrund des Coronavirus zeitweise kein Präsenzunterricht stattfinden konnte. Bis Ende April werden alle Kantone festlegen, wie sich der Fernunterricht konkret auf das Zeugnis und die Übertrittsbedingungen auswirkt.

*Silvia Steiner ist Bildungsdirektorin des Kantons Zürich.



So handhaben andere Kantone die Notengebung

Neben Zürich haben auch andere Kantone entschieden, wie sich der Fernunterricht konkret auf das Zeugnis und die Übertrittsbedingungen auswirkt. Im Kanton Baselland sind für das Zeugnis nur die Leistungen ausschlaggebend, die bis zum 13. März – dem letzten Tag vor den Schulschliessungen – erbracht wurden. Auch im Kanton Basel-Stadt gibt es bis Ende Schuljahr keine Noten mehr. Im Kanton Aargau sollen nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts wieder Beurteilungen gemacht werden – während des Fernunterrichts gibt es aber auch hier keine Noten. Im Kanton Bern sollten die Leistungstests nach der Wiedereröffnung der Schulen «zurückhaltend» und «mit Augenmass» erfolgen, hiess es bei der zuständigen Bildungsdirektion. Für das Zeugnis sollten vor allem jene Leistungen berücksichtigt werden, die für die Schüler eine Verbesserung darstellen.

