«Schweiz hätte uns mit der Armee befreien sollen»

Zwei Jahre lang hielt der libysche Diktator Muammar al-Gaddafi den Schweizer ABB-Ingenieur Max Göldi und den tunesisch-schweizerischen Geschäftsmann Rachid Hamdani als Geiseln in Tripolis fest. Gaddafi rächte sich im Juli 2008 dafür, dass die Genfer Behörden zuvor seinen Sohn Hannibal in Genf verhaftet und wegen Misshandlung seiner Hausangestellten angeklagt hatte.

Die Schweiz stand damit vor einer massiven aussenpolitischen Krise (siehe Chronologie in der Bildstrecke unten). Nun erzählt Göldi in seinem 608-Seiten starken Tagebuch «Gaddafis Rache – Aus dem Tagebuch einer Geisel» (Wörterseh-Verlag) detailliert von seinem Martyrium, zusammengetragen aus Notizen, die er auf Papierfetzen und notfalls auf Servietten gemacht hatte.

«Schweiz hätte Geiseln mit Militär befreien sollen» Die Libyen-Krise im Schnelldurchlauf.

Das schlimmste Erlebnis waren die Hinrichtungen

«Die Libyer haben mich nie daran gehindert, Tagebuch zu führen. Da sie keine literarische Kultur haben, hat sie das nicht interessiert.» Göldi ist für das Gespräch aus seiner neuen Heimat Asien angereist. Gebrochen wirkt er nach seiner Geiselhaft nicht, im Gegenteil: Er spricht ruhig, überlegt, fast schon distanziert über seine Haft im Untersuchungsgefängnis, die Warterei in der Schweizer Botschaft und die Entführung 2009 sowie die folgende 53-tägige Einzelhaft.

«Ich bin kein emotionaler Mensch, sondern sehr ausgeglichen. Perfekte Eigenschaften, um die Geiselhaft auszuhalten», sagt Göldi. Die Szene, die ihm während seiner Haft am meisten beschäftigt hat, erzählt er dann doch noch: die dutzenden Hinrichtungen, die er in Einzelhaft im libyschen Gefängnis mitbekam.

EDA und Genfer Regierung kommen schlecht weg

In seinem Tagebuch gibt sich der 63-jährige weniger zurückhaltend. Göldi rechnet mit Bundesrat, den Genfer Behörden sowie dem Aussendepartement EDA ab. Dass die Genfer Polizei, Hannibal Gaddafi im Hotel Handschellen anlegte, bezeichnet er als «unverhältnismässig». Es sei unverständlich, warum die Genfer den Diktatorensohn so abgeführt haben. «Man hätte ihn zuerst vorladen müssen, wie man das wohl bei einem Schweizer auch machen würde.» Zudem hätten die Genfer die Verhandlungen Bundesberns behindert.

Auch mit den Schweizer Diplomaten in Tripolis geht Göldi hart ins Gericht. «In Krisen und Stresssituationen bekommt die Fassade schnell Risse», hält Göldi im Buch fest. EDA-Mitarbeiter in Schlüsselpositionen seien der psychischen Belastung nicht gewachsen gewesen. Damit meint er etwa den Schweizer Konsul in Libyen, der «ständig in die Ferien reiste», weil er es auf der Botschaft nicht ausgehalten habe. «Ein Schönwetterdiplomat», so Göldis Urteil im Gespräch.

Dass zu Beginn der Krise der damalige Bundespräsident Pascal Couchepin ebenfalls in den Ferien in Vietnam weilte und deshalb Gaddafi nicht besuchen wollte, versteht Göldi bis heute nicht: «Ein Bundespräsident musste sowieso in den sauren Apfel beissen, und wenn das Couchepin getan hätte, wäre möglicherweise schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine Einigung möglich gewesen.»

«Bundesrat Merz hat Mut gezeigt»

Lob findet Göldi für Bundespräsident Merz, der Mut gezeigt habe, indem er sich im August 2009 bei Gaddafi für die Verhaftung in Genf entschuldigte. Das sorgte damals für viel Spott und Häme, und Gaddafi liess die Geiseln trotzdem nicht frei. Göldi: «Ein Diktator wie Gaddafi redet nur mit einem Präsidenten – deshalb brauchte es diese Geste, und ich bin überzeugt, dass sie den Weg aus der verfahrenen Situation heraus ebnete.»

Die Absurditäten und zahlreichen Wendungen der Libyen-Krise verfolgte Göldi in Tripolis genau, wie sein Tagebuch dokumentiert. Auch Gaddafis Vorstoss in der UNO, die Schweiz aufzuspalten und an die Nachbarländer zu verteilen, ist ihm in Erinnerung: «Das war einfach ein weiterer Akt in Gaddafis groteskem Schauspiel, wir nahmen das nicht ernst.»

Auch wenn Göldi glaubt, sein Beispiel sei ein Beleg dafür, dass die kleine Schweiz nicht genügend Druck auf Diktaturen ausüben könne, hätte er die Befreiungspläne der Schweizer Armee begrüsst. Es gab etwa Pläne, die Geiseln mit einem Jetski aus dem libyschen Hoheitsgewässer und dann nach Europa zu bringen. «Die Neutralität schliesst nicht aus, dass die Schweiz Geiselopfer im Ausland unterstützt», findet Göldi.

«Ein solches Ende wünscht man auch Gaddafi nicht»

Schlussendlich kam zuerst Hamdani und dann Göldi frei. Möglich wurde dies, indem Deutschland und Spanien vermittelten und als wirtschaftlich einfussreiche Länder in Libyen Druck aufsetzen konnten. Acht Monate bevor die libysche Bevölkerung im Zuge es arabischen Frühlings im Februar 2011 gegen den Gaddafi-Clan zu revoltieren begann, kehrte Göldi in die Schweiz zurück. Muammar al-Gaddafi wurde vom Volk gestürzt und hingerichtet. Genugtuung habe er nicht empfunden, als er vom Schicksal seines Peinigers erfahren habe, sagt Göldi: «Ein solches Ende wünscht man niemandem.»