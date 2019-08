Sind Schweizer fürs Krampfen zu bequem?

Max Hirzel ist ehemaliger SVP-Richter und vermietet in Dietikon ZH eine Imbissbar. Bewerben können sich dafür nur Ausländer. «Schweizer oder Bürger mit Schweizer Pass werden nicht berücksichtigt», heisst es im Inserat, in dem Hirzel seine Immobilie anpries. Er habe bereits 40 Bewerbungen erhalten, sagt Hirzel dem «Tages-Anzeiger».

«Jahrelang keinen Tag Ferien»

Ein Paradebeispiel für die Theorie von Max Hirzel sind die Gebrüder Murti, Hüseyin und Ali Ayverdi. Inzwischen führen sie drei edle Ayverdis-Kebab-Restaurants in der Stadt Zürich und wurden bereits mehrmals zum besten Döner der Schweiz ausgezeichnet: «Das war aber längst nicht immer so und ist das Ergebnis von jahrelanger Arbeit», sagt Ali. 2002 hätten sie das erste Lokal eröffnet. «Es war schwer am Anfang, wir machten wenig Umsatz, lebten fünf Jahre zu dritt in einer 1.5-Zimmer-Wohnung, arbeiteten jeden Tag 12 Stunden oder mehr und hatten über viele Jahre nicht einen Ferientag.» Ihre Motivation? Der Schweizer Gesellschaft etwas zurückzugeben und als Familie gemeinsam ein Business zu starten. «Wir kamen 1989 als Flüchtlinge aus der heutigen Türkei in die Schweiz und landeten in der Gemeinde Entlebuch LU.» Dort habe man sie willkommen geheissen und bei der Integration unterstützt. «Wenn sich die Entlebucher nicht für uns eingesetzt hätten, wären wir ausgeschafft worden.» Dass Ausländer grundsätzlich härter Arbeiten würden als Schweizer findet Ali Ayverdi überhaupt nicht: «Für mich ist das zu sehr Schubladen-Denken. Es geht aus meiner Sicht nicht um die Herkunft, sondern jeweils um die einzelne Person und ihr Umfeld.» Wachse jemand in einer sozial schwächeren Gegend auf, könne das beispielsweise eine Motivation sein, um sich mit harter Arbeit dort raus zu kämpfen. «Und natürlich ist die Erziehung sehr wichtig.»

«Viele Ausländer, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, haben den Willen, sozial aufzusteigen und dafür hart zu arbeiten», sagt Hirzel zu 20 Minuten. «Sie sehen den eigenen Betrieb als Chance, die sie unbedingt nutzen wollen.» Bei gleichaltrigen Schweizern sei das nicht immer der Fall. «Auch unter ihnen gibt es viele, die leistungsbereit sind. Aber ein relativ grosser Teil wählt lieber einen bequemen Weg. Sie wählen nicht die Ausbildung, die ihnen am besten entspricht, sondern jene, die zu einem gut bezahlten Job führt. Später arbeiten sie Teilzeit.»

«Für Wirtschaft schädlich»

Das sei eine Erscheinung des Wohlstands, sagt Hirzel. «Diese Entwicklung macht mir grosse Sorgen.» Die Lohnschere zwischen handwerklichen Berufen und solchen, die ein Studium erforderten, gehe auseinander. «Viele Schweizer Eltern drängen ihre Kinder ans Gymi, obwohl ihre Talente in einem Lehrberuf besser zur Geltung kommen würden. Das führt dazu, dass die Qualität der Lehrlinge abnimmt und dass es in wichtigen Branchen zu wenig Nachwuchs gibt.» Für die Schweizer Wirtschaft sei das auf Dauer schädlich.

Für viele Ausländer böten Branchen wie Transport, Handwerksarbeiten und Gastronomie die Möglichkeit, den sozialen Aufstieg zu schaffen. «Wer es in einer solchen Branche schaffen will, muss hart und viel arbeiten. Das ist vielen Schweizern zu unbequem.»

Schweizer arbeiten weniger



Zahlen des Bundesamt für Statistik zeigen: Tatsächlich arbeiten Schweizer immer weniger. Letztes Jahr arbeitete ein im Arbeitsmarkt stehender Schweizer durchschnittlich während 1409 Stunden. Innert fünf Jahren sank die Arbeitszeit damit um 38 Stunden. Während erwerbstätige Ausländer vor fünf Jahren noch durchschnittlich 153 Stunden mehr pro Jahr arbeiteten als Schweizer, waren es letztes Jahr 163 Stunden mehr.

Seit Jahren arbeiten immer weniger Schweizer als Selbstständigerwerbende. Ganz anders bei den Ausländern: Alleine in den letzten fünf Jahren stieg die Zahl der Stunden, die sie als Selbständigerwerbende leisten, um zehn Prozent. Doch Ausländer wagen nicht nur häufiger den Schritt in die Selbständigkeit, sie übernehmen auch die Berufslehre. Während das Arbeitsvolumen, das ausländische Lehrlinge letztes Jahr leisteten, so hoch war wie noch nie, war jenes der Schweizer Lehrlinge auf einem Rekordtief.

«Schweizer verdienen mehr»

Eine Verschiebung zeigt sich auch in den Sektoren. Schweizer zieht es immer häufiger in den Dienstleistungssektor. Das Arbeitsvolumen, das Schweizer Arbeitskräfte im sekundären Sektor leisteten, war letztes Jahr so tief wie seit Beginn der Statistik im Jahr 1991 nie zuvor. Die Ausländer werden für die Industrie und das Baugewerbe immer wichtiger, letztes Jahr erbrachten sie schon 40 Prozent des Arbeitsvolumen in diesem Sektor.

Der Wirtschaftswissenschaftler Sandro Favre von der Universität Zürich sagt, die jährliche Arbeitsleistung der Schweizer Männer sinke seit Jahren. Das habe mehrere Gründe. «Eine Rolle spielt, dass Schweizer tendenziell immer besser ausgebildet sind. Sie verdienen damit mehr und können und wollen sich einen Teilzeit-Job eher leisten.» Schweizer würden zudem immer häufiger im Dienstleistungssektor Arbeit finden. «Dort ist die Arbeitszeit tiefer.»

Frauen arbeiten mehr

Der wichtigere Grund sei aber, dass die Arbeitsleistung der Frauen steige. «In einem Paarhaushalt führt das dazu, dass der Mann weniger arbeitet als in einem Haushalt, in dem er Alleinverdiener ist.» So sinke der Anteil der Männer, die Vollzeit arbeiten.

Immer noch seien mehr Schweizer selbständig erwerbend als Ausländer. «Häufig haben sie den Betrieb geerbt. Bei Ausländern spielt das weniger eine Rolle.» Die Quote der Selbständigerwerbenden unter den Schweizern sinke aber im Gegensatz zu jener der Ausländer. Das dürfte dazu führen, dass die Schere bei der Arbeitszeit weiter auseinander geht. «Wer selbständig ist, arbeitet im Schnitt deutlich mehr als ein Arbeitnehmer», sagt Favre.

