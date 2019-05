Mühsame Eltern bescheren Lehrern Überzeit

248 Überstunden leisten Deutschschweizer Lehrpersonen pro Jahr – und das ohne Lohn. Dass viele Pädagogen auch in der Freizeit arbeiten müssen, liegt laut Beat W. Zemp, Präsident des Lehrerverbands (LCH), auch an den gestiegenen Anforderungen der Eltern (siehe Video).

++Gesellschaft++

Sexualität, Geschlechterfrage, Religion, Drogen, Bildung, Gesundheit: Welche sozialen Trends bewegen und verändern unsere Gesellschaft? Dieser Push liefert dir die Antworten zu diesen brennenden Fragen.

Und so gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn du dann nach oben wischst, kannst du die Benachrichtigungen für den Gesellschafts-Kanal aktivieren.



«Es gibt Eltern, die nicht das Gespräch suchen, sondern direkt mit dem Anwalt einfahren.» Zudem gebe es auch jene Fälle, in denen sich die Eltern gar nicht für die Kinder interessierten. Der Lehrerverband fordert deshalb zwei Unterrichtslektionen pro Woche weniger und mehr bezahlte Zeit für die Elternarbeit.

«Es gibt Eltern, die direkt mit dem Anwalt einfahren»

Wie konkret die Elternarbeit die Lehrpersonen zeitlich belastet, erklärt Beat A. Schwendimann, Leiter Pädagogik beim LCH. «Weil in gewissen Fällen Eltern wegen einer nicht bestandenen Prüfung mit rechtlichen Schritten drohen, müssen Lehrpersonen beim Korrigieren der Prüfungen alles genau dokumentieren, um die Punktevergabe am Elterngespräch oder eben auch vor Gericht rechtfertigen zu können.»

Besonders hoch sei die Belastung jeweils, wenn Übertritte am Ende der Sekundarstufe I anstünden. «Dann schauen einzelne Eltern jeden halben Punkt an und feilschen – im schlimmsten Fall vor Gericht – um Punkte.» All dies müssten die Lehrpersonen neben dem regulären Unterricht bewältigen.

Hinzu kommt die zeitraubende Kommunikation mit Eltern und Schülern in der Freizeit, wie Lehrpersonen gegenüber 20 Minuten sagen. Neben E-Mail-Stress mit den Eltern werde sie von den Schülern auch oft direkt per Whatsapp angeschrieben, so eine Lehrerin. Eine andere Lehrerin berichtet, dass sie von «Helikoptereltern» jeweils Tests mit Notizzetteln zurückerhalte. «Ich bin nach zwei Arbeitstagen völlig k. o., ich könnte nicht mehr ein Vollpensum leisten», erzählt eine Kindergärtnerin.

«Lehrer sollten nicht jammern, denn der Lohn ist nicht übel»



Von der «Jammerei» der Kollegen hält Reto Ceruti, der zu 100 Prozent als Seklehrer im Kanton Bern arbeitet, hingegen wenig. Natürlich gebe es schwierige Eltern und anstrengende Schüler. Trotzdem habe er die Referenzzeit von 1930 Stunden, mit der der Lehrerverband rechnet, nie erreicht. «Obwohl ich viel Material vorbereite und intensive Schüler- und Elternarbeit betreibe.» Er erfasst seit über zehn Jahren seine Arbeitsstunden.

«Lehrer sollten nicht jammern, denn auch der Lohn ist gemessen an der effektiven Stundenzahl nicht übel», so Ceruti. Er rät: «Wenn man die Lektionen, Gespräche und Sitzungen gut vorbereitet, frühzeitig zum Unterricht erscheint, hat man schon viel weniger Stress – und mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler in und neben dem Unterricht.» Er erledige alle Arbeit nur noch im Schulhaus, damit er zu Hause nicht in Versuchung gerate, noch Schulsachen zu erledigen.