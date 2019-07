«Das Steuern der Monster-Badeinseln ist schwierig»

Luftmatratzen und Ringe wurden schon längst von farbigen Plastiktieren verdrängt. Nun gibt es die Einhörner und Liegeinseln auch in Monstergrössen. Sie sind bis zu sechs auf vier Meter gross und bieten Platz für bis zu sechs Personen. Doch wie die Plastikriesen gesteuert werden sollen, ist unklar: Sie werden nämlich ohne Paddel geliefert.

«Wir waren froh, Paddel mitgenommen zu haben»

«Wir hatten grossen Spass mit unserem Einhorn auf der Limmat. Ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal», berichtet Leserin Aline und schickt gleich ein Foto ihres letzten Ausflugs mit. Ihr Mitbewohner habe den sechs Meter grossen, aufblasbaren Schwimmkörper online gefunden und zugeschlagen. «Er bestellte das Riesending, weil es genug gross war, dass wir zu sechst Platz darauf hatten. So konnten wir alle zusammen bööteln», sagt Aline.

Sie seien aber froh gewesen, Paddel eines alten Gummiboots mitgenommen zu haben. «Das Steuern war an gewissen Stellen ziemlich schwierig, weil das Einhorn so gross ist.» An einigen Stellen sei es richtig knapp geworden. Sie hätten sich aber zum Glück immer retten können, so Aline. «Der Kopf des Einhorns war aber so gigantisch, dass wir fast die Decken von Brücken streiften.»

«Schwimminsel erst seit diesem Sommer im Sortiment»

Mehrere Schweizer Onlineversandhändler haben solche Monster-Schwimminseln im Angebot. «Wir verkaufen die ganz grossen Inseln seit diesem Jahr und können deshalb noch nicht auf allzu grosse Erfahrungswerte zurückblicken», sagt Lenz Gonser, Geschäftsführer von Gonser.ch. Es sei ein Produkt, das immer mal wieder verkauft werde, aber aufgrund seiner Grösse und Preises kein Topseller sei.

Produkte wie die XXL-Partyinsel Unicorn würden vom Hersteller Bestway ohne Paddel geliefert, so Gonser. «Bestway unterzieht seine Produkte strengen Sicherheitstests und achtet bei jedem Produkt sehr genau auf die Einhaltung gültiger Normen.» Es sei jedoch klar, dass eine solch grosse Schwimminsel nicht für wahnsinnig grosse Fortbewegung weit weg vom Ufer gedacht sei. «Wir überlegen uns dennoch, ob wir bei solchen Produkten eine Bemerkung anfügen sollen, die auf den Kauf von zusätzlichen Paddeln verweist», so Gonser.

Verbot in Zürcher Badeanlagen

«XXL-Schwimmkörper sind in den Stadtzürcher Badeanlagen nicht erlaubt», sagt Manuela Schläpfer vom Sportamt Zürich. Das liege aber nicht primär an den nicht vorhandenen Paddel, sondern daran, dass die grossen Schwimmkörper das Sichtfeld der Wasseraufsicht einschränken könnten. «Ist dies der Fall, werden Badegäste auf diese Regel hingewiesen», so Schläpfer. Ein weiteres praktische Argument: «Bei so hohen Temperaturen wie letzte Woche sind die Badis sehr voll. Nimmt man auch etwas Rücksicht auf seine Mitmenschen, nimmt man solche riesigen Schwimmkörper nicht mit.»

«Unmanövrierbares Spielzeug»

«Schwimmkörper bergen unabhängig von der Grösse per se ein Gefahrenpotenzial, denn sie können Luft verlieren, sind mit oder ohne Paddel schlecht manövrierbar und werden oft aneinandergebunden», so Philipp Binaghi, Mediensprecher des Rettungsschwimmer-Verbands SRLG. Ein Verbot auf dem See oder Flüssen sei ihm nicht bekannt. Grundsätzlich rate das SRLG aber davon ab, die Schwimmkörper auf dem Fluss zu verwenden. Es handle sich dabei um Spielzeug, das bestenfalls in die Uferzone gehöre.

«Wir befürworten keine Verbote, sondern plädieren auf Prävention, die Intelligenz und Eigenverantwortung der Menschen», sagt Binaghi. Man wolle die Leute zu gescheitem Verhalten anleiten. Der Verband bedaure in dieser Hinsicht jedoch die Aufhebung der Promillegrenze für Böötler durch das BAG und macht auf seine neue Kampagne mit seinem Partner Visana «Save Your Friends» aufmerksam, die sich besonders an ein junges Publikum richtet.

(mm)