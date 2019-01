«Sie fuhren immer über Neujahr in den Norden»

In der Nacht auf Samstag sind bei einem Autounfall in Nordschweden sechs Schweizer ums Leben gekommen. Ein weiterer Insasse wurde verletzt. Die Männer waren in einem Kleinbus unterwegs, der an einer gefährlichen Stelle frontal mit einem Lastwagen kollidierte.

Fünf der sechs Todesopfer und der Verletzte kommen aus dem Berner Oberländer Ort Adelboden. Die Gemeinde hat den Angehörigen der Opfer in einer Mitteilung ihr «tief empfundenes Beileid und Mitgefühl» augsperochen. «Für das ganze Dorf ist die Nachricht ein grosser Schock», schreibt der Gemeinderat.

Ferien in Skandinavien

Die Männer waren nach Informationen von 20 Minuten während drei Wochen in den Ferien in Norwegen und Schweden, wo sie Polarlichter betrachteten und Ski fuhren. Der Unfall ereignete sich auf der Rückfahrt der jungen Männer in die Schweiz.

Eine Bekannte der fünf Männer sagt zu 20 Minuten: «Es ist extrem tragisch. Es ist ein grosser Verlust für das ganze Dorf.» Die jungen Männer seien sehr gut befreundet gewesen und hätten in Skandinavien eine Wohnung oder Hütte besessen. «Sie fuhren jeweils über Neujahr hinauf», sagt die Frau. Die Verunglückten seien durchschnittlich 25 Jahre alt gewesen. «Es ist tragisch, dass sie ausgerechnet am Weltcup-Wochenende hier in Adelboden sterben mussten», so die Frau.

Die Organisatoren des Ski-Weltcup legten eine Schweigeminute für die Opfer ein. «Unsere Gedanken sind bei den Familien und Angehörigen», heisst es in einer Mitteilung. «Wir drücken allen unsere tiefste Verbundenheit aus.»

(cho/ehs)