Auch in der Schweiz grapschen Yoga-Lehrer

Frau Sutter*, ist #MeToo auch in der Schweizer Yoga-Szene ein Thema?

Als Bewegung ist #MeToo noch nicht angekommen. Sexuelle Übergriffe im Bereich der Lehrer-Schülerinnen-Beziehungen sind noch kein Thema, das man offen anspricht oder in den Medien publik machen würde. Aber es gibt auch hier gewisse Lehrer, die sich nicht so verhalten, wie man das erwarten würde.

*Deborah Sutter (34) ist Journalistin, Theologin und Yoga-Lehrerin. Sie lebt und arbeitet in Zürich.

Was heisst das konkret?

Es gibt Lehrer, die haben regelmässig ein «Gschleik» mit Schülerinnen, andere sind bekannt dafür, dass ihnen gern mal die Hand ausrutscht – das ist leider keine Seltenheit.

Also offenes Betatschen wie in den Videos des Gründers des Ashtanga Yoga?

So extrem wie Pattabhi Jois das gemacht hat, habe ich das noch nie erlebt. Aber schon in diese Richtung: Unter dem Vorwand, eine Position zu korrigieren, Stellen anzufassen, die dafür nicht angefasst werden müssen.

Kommt das auch an grossen Yoga-Schulen vor?

Ja.

Warum werden solche Leute nicht gemeldet und entlassen?

Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn diese Männer Yoga-Stunden mit 40 Schülern füllen, bringt das Geld. Da hat das Studio kein Interesse, eine solche Geldquelle zum Versiegen zu bringen.

Warum wehren sich diese Frauen nicht?

Man will eben nicht Nestbeschmutzerin sein. Man macht sich ja nie beliebt damit, Vorbilder anzuzweifeln. Und vielleicht fehlt vielen im Moment das Bewusstsein, dass diese Berührung nicht okay ist, obwohl es Yoga ist und der Lehrer sagt, das müsse so sein.

Nun gibt es Yoga-Strömungen, bei denen der Übergang zum Tantra fliessend ist. Wie präsent ist das Thema Sexualität und Intimität generell im Yoga?

In den normalen, grossen Yoga-Studios in der Schweiz überhaupt nicht. Hier ist der Zugang meist eher sportlich. Die Tantra-Praktiken und die ganzen stark spirituellen Strömungen haben hier eher wenige Anhänger.

Das heisst, ein Betatschen in einem normalen Yoga-Studio ist immer ein eindeutiger Übergriff?

Ja, obwohl das natürlich nicht so einfach zu beurteilen ist: Was für eine Frau schon sehr unangenehm ist, kann für eine andere kein Problem sein.

Gibt es denn keine Regeln, die solche Situationen verhindern könnten?

Das ist eines der Probleme des Yoga. Es gibt keine offizielle Aufsichtsbehörde. Yoga-Lehrer ist kein geschützter Beruf – jeder kann sich Yoga-Lehrer nennen. Entsprechend kontrolliert auch niemand, wie sich diese verhalten. Es gibt zwar einen Code of Conduct, zum Beispiel von der Yoga Alliance, aber die interessieren sich primär für die Lizenzgebühr und überprüfen die Einhaltung der Regeln nicht. In einigen Yoga-Studios in den USA werden aber solche Regeln gut sichtbar aufgehängt, damit die Schüler sofort selber beurteilen können, was erlaubt ist und was nicht und welchen ethischen Standards das Studio verpflichtet ist. Da steht dann zum Beispiel auch, dass Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern untersagt sind. So etwas habe ich in der Schweiz noch nie gesehen.

Braucht es hier eine Weiterentwicklung?

Es wäre zweifellos hilfreich, wenn man sich dieser Diskussion in der Schweiz stellen und gemeinsam verbindliche Standards entwerfen würde. Absolut verhindern kann man Übergriffe damit nicht. Aber sobald eine Schülerin weiss, woran sie ist, kann sie auch leichter beurteilen, was geht und was nicht.

Sind Affären zwischen Schülerinnen und Lehrern denn in jedem Fall ein Problem?

Leute, die einen Yoga-Kurs besuchen, begeben sich wortwörtlich in die Hände des Lehrers. Sie vertrauen darauf, dass er weiss, was er tut und er auch auf einer ethisch-moralischen Ebene Klarheit und Kontrolle über seine Handlungen hat. Und wenn der Lehrer dann das Machtgefälle oder sogar ein Abhängigkeitsverhältnis ausnutzt, dann ist das sehr problematisch. Genau wie wenn ein Lehrmeister die Lehrtochter belästigt. Das ist nicht okay.

Das heisst: Das Machtgefälle ist so gross, dass eine gleichberechtigte Beziehung Yoga-Lehrer-Schülerin unmöglich wird?

Das Abhängigkeitsverhältnis ist da. Ich würde nicht sagen, es sei unmöglich, aber die Verantwortung des Lehrers ist sehr gross und das erlaubt nicht, dass er seine Position ausnützt und seine «Groupies» in der Klasse wie einen Selbstbedienungsladen benutzt.

Sind diese Frauen denn besonders verletzlich?

In der Schweiz wahrscheinlich weniger. Die meisten gehen zweimal die Woche ins Yoga und verbringen nicht monate- oder jahrelang täglich 24 Stunden mit ihrem Lehrer in einem Ashram. Aber auch bei uns kommen die Schüler mit grossen Hoffnungen und der Bereitschaft, sich zu öffnen, ins Yoga. Dass da der Lehrer auch zur Projektionsfläche wird und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verliebt, ähnlich hoch ist wie bei Ärzten oder Psychiatern, liegt auf der Hand. Ein verantwortungsbewusster Lehrer weiss das, erkennt problematische Situationen und weiss, wann er Gefahr läuft, dieser Versuchung nachzugeben.

Was empfehlen Sie einer Yoga-Schülerin, die das Gefühl hat, es geschehen Dinge mit ihr, die sie nicht will?

Zuerst einmal: Auf das ungute Gefühl vertrauen. In einem grossen Studio sollte sie das Management informieren, schriftlich oder mündlich. Das Risiko besteht natürlich – wie bei allen solchen Fällen – , dass dann die Mitschülerinnen oder auch das Management den Fall herunterspielen oder das eigene Empfinden als übertrieben dargestellt wird. Das ist zwar sehr unangenehm, aber vom blossen Hintenrumreden ändert sich nichts.