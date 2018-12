«Sind wir wahnsinnig geworden? Es war so nah»

Am Morgen nach dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in der Strassburger Innenstadt waren die Schweizer Grenzposten nur schwach besetzt. Die Grenzen zwischen Frankreich und Deutschland wurden hingegen von einem massiven Sicherheitsaufgebot bewacht. «Das Dispositiv an der Nordgrenze wurde punktuell verstärkt und geeignete taktische Massnahmen wurden ergriffen», teilte David Marquis, Sprecher der Eidgenössischen Zollverwaltung, später mit.

Umfrage Wie ist die Schweiz auf Terroranschläge vorbereitet? Die Schweiz ist gut vorbereitet.

Ich habe Bedenken.

Kann man auf einen Terroranschlag überhaupt vorbereitet sein?

Weiss nicht.

SVP-Nationalrat Claudio Zanetti ist fassungslos. «Sind wir eigentlich wahnsinnig geworden? Das Attentat mit einem flüchtigen mutmasslichen Täter war so nah.» Total schockiert sei er gewesen, als er erfahren habe, wie wenig die Schweizer Grenzwache nach einem solchen Attentat unternehme.

«Der Fehler muss analysiert werden.»

Es erscheine ihm geboten, dass die Schweizer Grenzwacht in einem solchen Fall sofort Massnahmen ergreife und die Kontrollen verschärfe. Im Namen der SVP-Fraktion hat er deswegen eine Interpellation eingereicht. Unter anderem will die Fraktion vom Bundesrat wissen, welche Behörde für die Anordnung kurzfristiger Verstärkung des Dispositivs an der Schweizer Grenze im Falle von solchen Terroranschlägen verantwortlich sei.

Auch bei Sicherheitspolitikern sorgt die Situation morgens an den Schweizer Grenzposten für Fragezeichen. Die Zurückhaltung an den Schweizer Grenzen überrasche ihn, sagt FDP-Nationalrat Walter Müller. «Wenn in der Nähe ein Anschlag stattfindet, gehe ich doch davon aus, dass die Polizei die Verantwortlichen der Grenzübergänge subito alarmiert.» Da dies nicht passiert sei, vermute er menschliches Versagen. «Vielleicht lag eine Fehlbeurteilung vor.» Jetzt müsse der Fehler analysiert werden. «Das ist in diesem Fall sonnenklar.»

«Die Behörden sind auf Terroranschläge gut vorbereitet.»

Auch SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf wundert sich über die schwache Besetzung. «Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Schweiz darauf verzichtete, das Sicherheitsaufgebot sofort zu verschärfen.» Grund für Unbehagen gebe es deswegen aber nicht. «Die Schweizer Behörden sind auf Terroranschläge, soweit das überhaupt möglich ist, gut vorbereitet und versuchen alles, um im Fall von möglichen Terroristen frühzeitig einzugreifen.»

Stelle sich jedoch heraus, dass die Abläufe nicht richtig funktioniert hätten, müssten diese selbstverständlich sofort angepasst werden, so Seiler Graf.

Nicoletta della Valle, Chefin des Bundesamts für Polizei (Fedpol) und oberste Verantwortliche des Anti-Terror-Kampfs in der Schweiz, versicherte 2016: «Die Schweiz ist auf einen Terroranschlag vorbereitet, die Abläufe funktionieren.» Das Grenzwachtkorps war am Mittwochabend für eine Stellungnahme nicht mehr erreichbar.