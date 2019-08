So wird Siegermuni Kolin verwöhnt

Stolze 1200 Kilo wiegt Sieger-Muni Kolin vom eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug. Das Problem: Mit Christian Stucki wurde ein Nicht-Bauer als König gekürt. Sein Interesse an Kolin hielt sich in Grenzen und er beschloss, dass das Tier zum Züchter zurückkehren soll.

Umfrage Was halten Sie von der Sportart Schwingen? Das ist ein sehr attraktiver Sport, es braucht Kraft, Technik und taktisches Gespür.

Schwingen gehört zur Schweiz wie Käse, Schokolade und Uhren.

Ich schau mir vor allem gerne die kräftigen Schwinger an.

Das ist mir zu langweilig, zu volkstümlich.

Für Kolin wohl ein Glücksfall. Ein SRF-Beitrag zeigte ihn vor dem Schwingfest in seiner gewohnten Umgebung. Sein stetiger Begleiter: Mändl Nussbaumer. Dieser sieht Kolin als sein Haustier. Der Muni wird einmal in der Woche mit Shampoo gepflegt und mit Haarspray wird für eine gute Frisur gesorgt. Für Kolin wurde ein Spiegel angebracht, damit sich der Muni selbst bewundern kann.

«Kolin ist mein Haustier»

Die beiden sind seit drei Jahren zusammen. Mändl Nussbaumer hat sich wegen der Liebe zu Kolin gar dessen Antlitz tätowiert. Zusammen mit Kolin besuchte Nussbaumer schon diverse Events – vom Grümpelturnier bis zur Fasnacht.

Nussbaumer war schon vor der offiziellen Rückgabe sicher, dass Kolin zu ihm zurückkehren würde: «Heutzutage haben Schwinger lieber das Geld. Darum bin ich sicher, dass er wieder nach Hause kommt.» Der Pfleger weiter: «Das ist für mich sehr wichtig. Kolin ist mein Haustier. So ein schönes Tier sieht man nur einmal alle 100 Jahre.»

(fss)