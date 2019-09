«So eine eitrige Lippe sahen die Ärzte noch nie»

Maria* traut sich kaum mehr aus dem Haus – sie schämt sich für ihre deformierten Lippen. Ihr Albtraum beginnt Ende August in Basel: Die junge Frau lässt sich im Kosmetikstudio Exito Beauty ihre Lippen mit Hyaluron unterspritzen.

«Ich wollte, dass meine Lippenfalten verschwinden, das Resultat sollte ganz natürlich aussehen», sagt Maria. Doch bereits vor der Behandlung kamen der jungen Frau Zweifel an der Seriosität der Firma: «Die Kosmetikerin gab mir die Betäubungscreme, die ich dann selber einreiben musste.» Weder über Nebenwirkungen noch über Inhaltsstoffe sei sie vor oder während des Aufenthalts aufgeklärt worden.

«Ich hatte höllische Schmerzen nach der Behandlung», sagt Maria. Der grosse Schock kam aber zu Hause, beim Blick in den Spiegel: «Eine Lippenseite war klar grösser als die andere.» Auch Blasen und blaue Flecken zeichneten sich ab. Maria meldete sich beim Kosmetiksalon. Doch die verantwortliche Kosmetikerin soll einen Fehler bestritten haben.

«Meine Lippen sind jetzt ganz hart»

Ein zweiter Besuch wenige Tage später in einem Beautystudio in Zürich sollte den Horror beenden. «Das machte das Ganze noch schlimmer: Meine Lippen sind jetzt ganz hart.» Maria ist verzweifelt. Sie schäme sich im Alltag und bei der Arbeit für ihr Aussehen, Menschen würden sie sogar auf die deformierten Lippen ansprechen. «Alle fragen mich, was passiert sei, ob ich einen Unfall gehabt habe.»

Der Zürcher Beautysalon bestätigt den Besuch von Maria und ihren Wunsch, die Asymmetrie auszugleichen – das sei auch so geschehen: «Wir haben die Kundin darauf hingewiesen, dass eine Zweitbehandlung nach so kurzer Zeit problematisch sein kann», sagt die Geschäftsführerin. Man spritze Hyaluron immer unter ärztlicher Aufsicht. Wenig später erhielt Maria eine Nachricht, dass das Studio sie verklagen werde. Der Basler Salon Exito war für 20 Minuten nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Ärzte mussten eitrige Lippe aufstechen

Ein ähnliches Horrorszenario erlebte Penelope*. Die 22-Jährige liess früher ihre Lippen bei einem Arzt in Zürich dezent mit Hyaluron aufspritzen. Dort sei alles rundgelaufen, die Lippen hätten etwas voller und natürlich ausgesehen. Weil ihr der Weg nach Zürich zu weit wurde, ging sie letzten Dezember in ein Kosmetikstudio in St.Gallen.

Die Kosmetikerin habe ihr gesagt, sie verwende auch Hyaluron. «Das Produkt zeigte sie mir aber nicht. Ich vertraute ihr, aber bemerkte, dass sie eine andere Spritztechnik anwandte als der Arzt», so Penelope. An ersten Tag habe es sich angefühlt wie immer, am nächsten Tag brannten die Lippen und es bildeten sich Kügelchen darin.

Und dann schwoll ihre Oberlippe derart an, dass sie zwischen Weihnachten und Neujahr dreimal in den Notfall musste. «Die ersten zweimal erhielt ich Antibiotika. Doch dann wurde die Schwellung so gross, dass ich nicht mehr durch die Nase atmen konnte – und es trat Flüssigkeit aus.» Die Ärzte mussten ihre Lippen, die voller Eiter waren, aufstechen und ausdrücken. Ein äusserst schmerzhafter Eingriff.

«Mein Lippenherz wurde verletzt»

«Die Ärzte waren sprachlos, sie hätten noch nie eine solch eitrige Lippe gesehen», so Penelope. Die Ärzte hätten gesagt, die Kosmetikerin habe nicht korrekt gespritzt und miserabel gearbeitet. «Sie hatte laut den Ärzten viel zu tief gespritzt und mein Lippenherz verletzt. Ich hatte riesiges Glück, dass keine Schäden oder Narben blieben – es ist alles gut verheilt.»

Erst nach zahlreichen Schreiben habe die Kosmetikerin ihr die 250 Franken für das Aufspritzen zurückerstattet. «Aber entschuldigt hat sie sich nie. Und die Notfall-Kosten von rund 700 Franken musste ich selber zahlen.» Ihr sei es zu umständlich gewesen, die Kosmetikerin deswegen anzuklagen und vor Gericht zu zerren, so die 22-Jährige.

Seit diesem Erlebnis hat Penelope ihre Lippen nicht mehr aufspritzen lassen. «Der Schock damals war zwar riesig, ganz abgeschreckt hat es mich jedoch nicht. Wenn ich meine Lippen wieder einmal aufspritze, dann allerdings nur noch von einem Arzt.»

*Namen der Redaktion bekannt



