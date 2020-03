«So verändert das Coronavirus unser Leben»

Alisha (19) «Weiss nicht, wann ich meinen Freund wieder sehe»

«Letzten Sommer habe ich meine Lehre als Hotelfachfrau abgeschlossen. Ich arbeite in einem Hotel an der Réception, das nun aber aufgrund der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet hat. Ich weiss nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Das Problem in meinem Beruf: Ich kann mich nicht einfach irgendwoanders bewerben, weil die ganze Branche davon betroffen ist. Ich mache mir viele Sorgen und habe Angst, meine Arbeitsstelle zu verlieren. Die derzeitige Situation hat mich schon so weit gebracht, dass ich mir überlege, vielleicht noch eine Ausbildung in der kaufmännischen Branche zu machen. Zu der ganzen belastenden Situation kommt, dass mein Freund derzeit im Militär ist und wir nie wissen, wann wir uns wiedersehen. Mal heisst es, dass er nach Hause darf, dann, dass er doch im Spital aushelfen muss oder gar unter Quarantäne gestellt wird. Für unsere Beziehung ist das sehr belastend. Wir wussten, dass das Militär nicht einfach für uns sein wird, aber dass es so nervenaufreibend wird, hätten wir nicht gedacht.»

M.S. (39) «Sie wollten meinen Mann nicht in den Gebärsaal lassen»

«Vor vier Tagen war der errechnete Geburtstermin für mein zweites Kind. Heute war ich zur Kontrolle in dem Berliner Spital, in dem ich mein Baby zur Welt bringen möchte. Bei der Kontrolle sagte mir meine Hebamme, dass mein Mann bei der Geburt nicht dabei sein dürfe. Ich bin aus der Schweiz, erst seit letztem Sommer in Berlin. Monatelang habe ich versucht, die ganze Bürokratie rund um die Einwanderung und Schwangerschaft zu bewältigen. Und nun, wo mein Baby jeden Moment kommen könnte, erfahre ich nebenbei, dass mein Mann in diesem besonderen Moment nicht bei mir sein kann! Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Die Ärztin hat mir erklärt, es sei ein Beschluss des Berliner Senats zum Schutz von uns allen. Nach der Geburt würden Mutter und Kind so rasch als möglich entlassen, und auch Besuch auf der Wochenbettstation sei nicht erlaubt. Nachdem ich mich gefangen habe, habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt. So ist es mir gelungen, einen Platz in einer anderen Klinik zu finden, in der die Väter bei der Geburt dabei sein dürfen. Nun bin ich bereit, mein Baby darf kommen!»

Gary (33) «Ich verkrieche mich ins Tonstudio»

«Ich versuche, entspannt zu bleiben und die Zeit positiv zu nutzen. So ziehe ich mich nun für zwei Wochen in ein Tonstudio zurück und werde dort ein neues Album produzieren. Auch schon vor dem Coronavirus war ich es gewohnt, oft allein im Tonstudio zu sein und über einen längeren Zeitraum an neuer Musik zu arbeiten. Um mich nicht anzustecken, vermeide ich den öffentlichen Verkehr, putze mehrmals täglich das Haus und wasche mir oft die Hände. Ich weiss, dass Panik machen gar nichts bringt, also bleibe ich ruhig und warte, bis die Lage sich verbessert.»

Stefan (27) ««Ich habe mein Praktikum verloren»

«Derzeit besuche ich die Hotelfachschule in Luzern. Im Rahmen dieser Ausbildung muss jeder ein sechsmonatiges Praktikum in der Hotelbranche machen. Ende Januar habe ich mein Praktikum gestartet, nun habe ich es bereits verloren. Ich bin meinem Arbeitgeber nicht böse deswegen, in der jetzigen Krisenzeit konnte er gar nicht anders handeln. Da ich aber die Hotelfachschule aus der eigenen Tasche zahle, hat der Verlust des Praktikums und somit der Einkommensausfall finanzielle Konsequenzen für mich. Was ich in den nächsten sechs Monaten machen werde, weiss ich noch nicht. Aber Aufgeben ist keine Option für mich. Ich liebe es, in der Hotelbranche zu arbeiten und werde nun einfach auf bessere Zeiten warten. Am Ende kommt immer alles gut, sonst ist es noch nicht das Ende. Das sagte meine Oma immer. Daran halte ich mich.»

Irina (24) «Ich schränke mich ein»

«Ich arbeite in einer Hausarztpraxis in Bern. Täglich erhalten wir viele Anrufe von Menschen, die die typischen Symptome zeigen. Ich bin froh, dass wir Mundschutz, Schutzbrille und Handschuhe haben. Dennoch husten viele Leute einfach ins Blaue hinaus. Das ist rücksichtslos. Es kommen schliesslich auch Chemopatienten zu uns. Ausserdem ärgere ich mich über Menschen, die hamstern. Wenn ich abends nach der Arbeit einkaufen gehe, finde ich fast nichts mehr.

In meiner Freizeit bleibe ich meist zu Hause und versuche, allem aus dem Weg zu gehen, was zu einer Ansteckung führen könnte.»

N.S. (17) «Mein Freund will mich nicht mehr sehen»

«Es war ein Schock als wir in der Schule gehört haben, dass wir nun fünf Wochen frei haben. Manche hatten Freude, ich weiss aber, dass Onlinehausaufgaben purer Stress sind. Ich fühle mich eingeengt und habe recht grosse Angst. Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Lehrstelle. Aufgrund von Coronoa bekam ich bis jetzt aber nur Absagen. Hinzu kommt noch, dass mein Freund mich nicht treffen möchte, da ich zur Risikogruppe gehöre. Meine Lunge funktioniert nicht richtig. Ich kann ihn ja verstehen, aber es ist echt hart, ihn fünf Wochen gar nicht zu sehen. Ich fühle mich zurzeit deswegen sehr depressiv.»

Heidi (74) «Mein Enkel darf mich nicht mehr besuchen»

«Mein zwölfjähriger Enkel kommt oft zu mir zu Besuch. Nun darf er aber nicht mehr kommen, da ich als über 65-Jährige zur Risikogruppe gehöre. Ich habe zum Glück noch einige Hobbys. So war ich heute beim Turnen. Wie lange wir noch trainieren können, sei dahingestellt. Vor jedem Benutzen der Geräte mussten wir sie desinfizieren, wir sind sehr vorsichtig. Solange das soziale Leben noch möglich ist, treffe ich meine Freundinnen zum Walken, natürlich mit genügend Abstand, gehe zum Coiffeur und zum Schwimmen. Ich habe auch einen Garten, der mir in Zeiten von Corona viel Freude bereitet. Solange ich noch daheim gärtnern kann, ist alles gut.

Wenn die Krise länger gehen sollte, mache ich mir durchaus Sorgen, da ich ein Ferienhaus habe und erst kürzlich das Badezimmer komplett renovieren liess. Das hat natürlich einiges gekostet. Da wäre es schon gut, wenn dann auch bald wieder Touristen kommen würden.»

Jlona (46) «Ich verteile keine Umarmungen mehr»

«Ich arbeite in einem Alterswohnzentrum und merke, dass die älteren Menschen gar keine Angst vor dem Coronavirus haben. ‹Wir haben schon viel Schlimmeres erlebt und überlebt›, höre ich immer wieder. Sie geben einem eine innere Ruhe, was ich sehr bewundernswert finde. Ich habe meine Freiheit so angepasst, dass ich das Virus möglichst nicht aufschnappe. Mein soziales Leben wird dadurch eingeschränkt, aber das ist okay. Ich gehe mehr in die Natur und verteile keine Umarmungen mehr. Weiter werde ich für Bedürftige einkaufen, zur Apotheke gehen oder Gespräche anbieten, damit sie nicht vereinsamen und vergessen gehen.»

C.C. (23) «Ich ging nicht an die WG-Party»

«Ich studiere im 10. Semester Medizin in Basel. In zwei Wochen hätte ich ein einmonatiges Praktikum an der Charité in Berlin gestartet. Aber durch die Grenzschliessung kann ich nicht mehr nach Deutschland einreisen. Und wenn, dann müsste ich erst zwei Wochen in Quarantäne. Um mein Medizinstudium abzuschliessen, benötige ich insgesamt neun Monate Praktika in verschiedenen Spitälern. Ich habe zum Glück heute Morgen eine Ersatzstelle in einem Spital in Basel gefunden. Das Coronavirus schränkt mein Sozialleben schon ein. Ich bleibe daheim und fühle mich manchmal etwas eingesperrt. Am Samstag etwa fand in meinem Freundeskreis eine WG-Party statt. Ich bin nicht hingegangen. Und zwar aus Solidarität meinen Mitmenschen gegenüber. Ich fühle mich zwar isoliert, zumal jetzt auch die Uni-Bibliotheken geschlossen sind. Es ist eine komische Erfahrung. Aber nur, wenn wir uns an die Massnahmen halten, kann eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden.»

Tobias (29) «Unsere Hochzeit fällt wohl ins Wasser»

«Meine Verlobte und ich haben diesen April unsere Hochzeit geplant. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese nicht stattfinden kann. Wir haben seit eineinhalb Jahren darauf hingefiebert und uns so darauf gefreut. Nun wissen wir nicht, was wir tun sollen.»

Andrin (20) «Ich kann nicht mehr Fussball spielen»

«Mein Leben hat sich beruflich wie auch privat stark verändert. Ich bin im dritten Ausbildungsjahr zum Elektroniker. Aufgrund des Coronavirus hat nun auch die Berufsschule geschlossen. Der Unterricht findet nun von zuhause statt, wir erhalten Arbeitsaufträge per One Note. Privat hat mich das Virus auch sehr getroffen. Ich spiele jeweils montags in einem Plauschfussballclub, der in der Kantonsschule stattfindet. Die Schule ist jedoch geschlossen und somit findet auch kein Training statt. Zudem spiele ich in der zweiten Mannschaft des FC Montlingen. Auch dort wurde aufgrund des Virus das Training und der Spielbetrieb ausgesetzt. Da Sport ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben ist, bin ich doch ein wenig verzweifelt. Ich hoffe, dass bald ein Impfstoff gefunden wird und die ganze Geschichte ein Ende findet.»

Nathalie (30) «Meine Tochter und ich sind krank zuhause»

«Meine Mutter und meine Schwiegermutter gehören beide zur Risikogruppe. Meine Tochter wurde vor kurzem krank und mittlerweile hat es auch mich erwischt. Wir sind zu Hause und versuchen, so niemanden anzustecken. Weil wir keine Risikopatienten sind, werden wir nicht getestet. Wir können also nichts anderes tun als warten. Die Kinder verstehen es noch nicht, dass sie drinnen bleiben müssen, und fühlen sich in ihrer Freiheit beraubt. Ich hoffe sehr, dass nun alle vernünftig sind und sich mehrheitlich zu Hause aufhalten»

Yasmin (21) «Ich habe die Termine beim Psychiater abgesagt»

«Ich habe seit ein paar Jahren Angststörung mit Panikattacken. Als das Coronavirus nur im asiatischen Raum war, war es für mich noch okay. Aber seitdem es auch in der Schweiz Menschen davon betroffen sind und ich überall Nachrichten darüber lese, geht es mir sehr schlecht. Ich weiss nicht, was ich tun werde, wenn wir alle unter Quarantäne gestellt werden. Ich lebe mit meinem Freund zusammen, wenn ich aber eine Panikattacke habe, brauche ich meine Mutter, da sie meine erste Anlaufstelle ist und am besten weiss, wie sie mir helfen kann. Werden wir unter Quarantäne gestellt, muss ich mir überlegen, ob ich zeitweise zu meiner Mutter ziehe. Schon heute habe ich grosse Angst vor dem Einkaufen und gehe eigentlich schon gar nicht mehr aus dem Haus. Ich nehme im Moment auch die Termine beim Psychiater nicht mehr war und habe Angst vor der Spitex, die regelmässig kommt. Sie könnten ja Träger des Coronavirus sein. Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist, damit meine Panikattacken weniger werden und ich wieder etwas beruhigter leben kann.»

Alex (54) «Ich geniesse die freie Zeit»

«Dass der Coronavirus ausgebrochen ist, stört mich recht wenig. Ich finde, dass das ein Hype ist. Klar, für die Menschen, die infiziert sind, ist es echt nicht gut. Aber dass auf einmal alle beginnen, beim Einkaufen zu hamstern, finde ich völlig übertrieben. Ich arbeite in einer milchverarbeitenden Fabrik, in der Babynahrung hergestellt wird. Derzeit ist ein Teil der Belegschaft im Standby, ein anderer in der Fabrik. Falls Mitarbeitende der arbeitenden Schicht krank werden, springen wir ein. Obwohl ich derzeit zu Hause bin, bekomme ich meinen Lohn und auch die Zulagen wie immer. Ich geniesse nun die freie Zeit und bin parat, wenn ich für meine Kollegen einspringen muss. Ich gehe ganz normal einkaufen, treffe mich mit Freunden und gehe auch ins Kino – solange es noch offen hat.»

