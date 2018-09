«Solche Typen sind sexuelle Vampire»

Wie vor einigen Tagen publik wurde, soll ein populärer Yoga-Guru in Thailand seine Schülerinnen über 15 Jahre lang sexuell belästigt und vergewaltigt haben. Ihm wird vorgeworfen, bereits an seiner früheren Yogaschule in Indien zahlreiche sexuelle Übergriffe begangen zu haben. Dass solche Taten nicht nur im Ausland, in vermeintlichen Yoga-Paradiesen, geschehen, zeigt die Geschichte einer Frau, die im Kanton Solothurn zu einem Missbrauchsopfer eines Gurus wurde.

Umfrage Wie soll das Problem der sexuellen Belästigung im Yoga gelöst werden? Es braucht explizite Verhaltensregeln, und Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern sollten untersagt sein.

Die Frauen müssen sich halt wehren, wenn sie sich nicht wohlfühlen.

Wer nicht zufrieden ist, soll sich ein Studio oder einen Lehrer suchen, der besser passt.

Die Lehrer sollten eine Erklärung unterschreiben müssen und regelmässig überprüft werden.

«Zwei Jahre nachdem ich bei ihm einen Meditations- und Yogakurs begonnen hatte, fingen die Übergriffe an. Zuerst nur subtil, schliesslich gipfelten sie in gewaltvoller Sexualität», erzählt A. K.* Das sei nun fast 15 Jahre her, noch immer falle es ihr schwer, über die Details zu sprechen. Die Übergriffe hätten nach dem Gruppenunterricht stattgefunden oder in der Pause, wenn die anderen Kursteilnehmer nicht im Raum gewesen seien.

2009 erstmals verurteilt

Zuerst seien es Berührungen an intimen Körperstellen gewesen, später sei der Guru immer brutaler vorgegangen: «Er hat mit den Händen immer heftiger zugepackt und an Haaren und Geschlechtsorganen gerissen, teilweise so heftig, bis diese blutig waren.» A. K. berichtet weiter von Erpressung und davon, wie sich ihr ehemaliger Yoga- und Meditationslehrer auch an Minderjährigen vergangen habe. Andere Schülerinnen habe er in seine Wohnung geschleppt und zu brutalem Oralsex gezwungen. Das sei aber erst später ans Licht gekommen. Bis zum erstmaligen Eingreifen durch die Polizei habe niemand über die Übergriffe gesprochen, keine habe sich getraut.

Nach einem halben Jahr habe das Ganze in ihrem Fall ein Ende genommen, erzählt A. K. Eine andere Betroffene habe sich bei der Polizei gemeldet und den Yogalehrer angezeigt. «Danach bin ich aus der Gruppe ausgetreten. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden hat es mir gleichgetan. Die anderen sind geblieben, trotz Beweisen glaubten sie an die Unschuld des Gurus», so A. K.

Der Yogalehrer wurde 2009 unter anderem wegen sexueller Nötigung und Ausnützung einer Notlage zu gut zwei Jahren Haft verurteilt. Einen Teil dieser Zeit durfte er mit Fussfesseln in der Freiheit verbringen. Schon während dieser Zeit wurde er erneut zum Sexualtäter, empfing Frauen in seiner Wohnung und verging sich an ihnen. 2015 wurde er schliesslich erneut verurteilt. Er focht den Rechtsspruch an, wurde aber in diesem Juni vom Obergericht Aargau endgültig zu 9 Jahren Haft verurteilt.

Opfer bewusst ausgesucht

«Ich bin mir sicher, dass er die Übergriffe wollte und sich nicht einfach hinreissen liess. Jemand, der sich so intensiv mit Yoga beschäftigt, schärft sein Bewusstsein, übt Achtsamkeit und sollte sich deshalb kontrollieren können», sagt A. K. Wahrscheinlich sei er nicht damit klargekommen, von 300 Personen einer Gruppe angehimmelt zu werden, und habe damit begonnen, seine Macht auszunutzen.

Der Yogalehrer habe seine Opfer bewusst ausgesucht, es seien keinesfalls psychisch angeschlagene oder stark verunsicherte Frauen und Mädchen gewesen. Durch seine missbräuchlichen Handlungen habe er seinen Schülerinnen jegliche Energie genommen. «Solche Typen sind sexuelle Vampire», so A. K. Alles beginne mit viel Aufmerksamkeit, die einem geschenkt werde. Man fühle sich geschmeichelt. Doch nach dem ersten Übergriff habe sich das abrupt geändert: «Ich war leer, als wären meine Seele und mein Körper zersplittert.»

«So etwas kann überall und jederzeit passieren»



«In Umbruchzeiten stellen wir uns viele Fragen und suchen schnelle Antworten. Wir sehnen uns vielleicht auch nach einer Führung, die uns zu diesen Antworten bringt», erklärt A. K. Viele hoffen, in der Spiritualität so etwas zu finden. Dabei liefere etwa die Philosophie auch Antworten auf existenzielle Fragen.

Das Wort Anhängigkeit aber finde sie falsch. Das deute auf eine vermeintliche psychische Labilität der Missbrauchsopfer hin: «Ich würde es so sagen: Man gibt Vertrauen ab an diese Person. Und erwartet Wissen von ihr, das führt zu einem gewissen Ungleichgewicht.»

Schamgefühle und wegschauen

Wichtig sei zudem ein anderer Punkt, der Yoga für solche Übergriffe besonders anfällig mache: «In dieser spirituellen Tradition, wie etwa im Buddhismus, ist es so, dass die Gurus verehrt werden sollen. Das wird eingefordert und soll dem eigenen spirituellen Weg dienen.» So entstehe ein Gefälle, wo Missbrauch und Manipulation möglich sei. «Es ist ein komplexes und toxisches Gemisch», so A. K.

Die Frauen im Kurs hätten nicht miteinander geredet. Die Opfer wohl hauptsächlich wegen der Schamgefühle, andere wollten nicht wahrhaben, was da geschehen sei. «Wir Frauen müssen uns solidarischer zeigen. Allgemein sollte ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, dass sexuelle Übergriffe jederzeit und überall passieren können. Wir dürfen nicht wegschauen», sagt A. K. Sie habe sich nach den Übergriffen an Freunde gewandt, die nichts mit der Yogagruppe am Hut gehabt hätten. «In der Gruppe hätte ich als Verräterin gegolten.»

*Name der Redaktion bekannt