Nachdem der Bund am Freitag die Massnahmen gegen das Coronavirus verschärft hatte, kam es zu Hamsterkäufen. Leser-Reporter aus der ganzen Schweiz berichten von leeren Regalen in mehreren Läden in der Schweiz, Anfeindungen zwischen Kunden und Diebstählen aus Einkaufswagen. Eines der beliebtesten Produkte: WC-Papier.

Leser-Reporterin Nadine Steingruber aus Gossau sagt: «Weil man nichts mehr findet, musste mir sogar eine Kollegin mit ein paar Rollen Klopapier aushelfen.» Ähnlich erging es Leser-Reporterin C. R.* in Chur: «Manche Läden hatten kaum noch etwas auf Lager. In sämtlichen Läden habe ich kein WC-Papier mehr bekommen.»

«Hamsterkäufe sind völlig absurd»

Babette Sigg Frank, Präsidentin des Schweizerischen Konsumentenforums, appelliert an die Vernunft: «Stoppt die unsinnigen Hamsterkäufe sofort. Bleibt ruhig und hyperventiliert nicht. Wenn etwas sichergestellt ist, dann ist es unsere Versorgung.» Das wisse das Konsumentenforum aus verschiedenen Gesprächen mit Detailhändlern. Sowieso seien Hamsterkäufe egoistisch: «Dadurch lassen wir anderen nichts übrig, die darauf angewiesen sind, auch noch abends in den Läden ein volles Sortiment zu finden. Beispielsweise diejenigen, die dafür arbeiten, damit wir möglichst keine Einbussen haben, wie etwa Spitalangestellte, Verkaufspersonal und so weiter.»

Laut Sigg Frank kaufen viele Menschen aus unbegründeter Angst jetzt die Dinge ein, die in der Notvorratsempfehlung des Bundes aufgelistet sind. «Warum man jedoch genau jetzt WC-Papier in enormen Mengen braucht, ist mir schleierhaft. Es besteht ja kein Engpass.» Grössere Sorgen würden ihr die Hamsterkäufe von Frischwaren machen: «Ich bin mir sicher, dass es zu Foodwaste kommen wird, solche Mengen kann niemand essen.» Sigg Frank fordert: «Hamstert kein Toilettenpapier und auch keine Frischprodukte.»

Ausland hat erste Massnahmen getroffen

Wenn es mit den Hamsterkäufen so weitergehe, werden Konsequenzen folgen, so Sigg Frank: «Ich wünsche mir, dass es unverzüglich zu Rationierungen in den Läden kommt. Kunden sollen pro Einkauf von einem Produkt nur eine gewisse Menge beziehen können. Ein drastischer Schritt wäre es, wenn Märkli eingeführt würden wie etwa zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges.»

Im Ausland haben diverse Läden schon Massnahmen gegen die Hamsterkäufe getroffen, etwa in Deutschland. So zeigt die Facebook-Gruppe «Sie sagt es mit Bildern» eine Mitteilung an die Kunden, die am Fenster einer Aldi-Süd-Filiale klebt. Darauf heisst es, dass aufgrund der aktuellen Situation von einzelnen Artikeln nur zwei Stück pro Einkauf abgegeben werden könnten. Gemäss der Plattform Merkur.de haben auch DM und Edeka die Stückzahl bei bestimmten Artikeln beschränkt.

«Nicht notwendig, grosse Vorräte anzulegen»

Swiss Retail, der Verband der mittelständischen Detailhandelsunternehmen, hat am Montag auf der eigenen Website und über ein Inserat im «Blick» dazu aufgerufen, dass die Kunden von Hamsterkäufen absehen sollen. «Die Versorgung der Bevölkerung ist nachhaltig gesichert», heisst es etwa. Auf Anfrage von 20 Minuten versichern die Schweizer Detailhändler dies. Migros-Sprecher Marcel Schlatter: «Auch in dieser Ausnahmesituation ist es nicht notwendig, grosse Vorräte anzulegen, die weit über den Alltagsbedarf hinausreichen.» Bei Aldi Suisse heisst es: «Wir konnten zwar erste Lieferschwierigkeiten verzeichnen, insbesondere von italienischen Lieferanten. Jedoch können wir diese einzelnen Ausfälle bis dato mit Alternativartikeln gut abdecken.» Genauso wie Lidl appelliert auch Aldi über verschiedene Kanäle an seine Kunden, keine Hamsterkäufe zu tätigen

Gemäss den Detailhändlern ist seit Freitag die Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs massiv angestiegen. Ganz oben auf der Liste: Körperhygieneartikel wie Toilettenpapier, Beilagen, Konserven, Mehl und Zucker.

