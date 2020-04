«TV-Gebühren könnten noch weiter sinken»

Im nächsten Jahr zahlen Schweizer Haushalte statt 365 noch 335 Franken Radio- und TV-Gebühren. Das hat der Bundesrat am Donnerstag entschieden. Simonetta Sommaruga, Bundespräsidentin und Vorsteherin des Umwelt- und Verkehrsdepartements (Uvek), kündigte die «guten Nachrichten» in der Medienkonferenz an: «Im Vergleich zu heute kann man also einen Monat gratis Radio hören oder TV schauen.»

So viel zahlen KMUs



Der Bundesrat hat statt bisher 6 neu 18 Tarifstufen definiert. Alle Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 500'000 Franken bleiben weiterhin von der Abgabe ausgenommen. In der tiefsten Stufe zahlen Firmen mit einem Umsatz von 500'000 Franken bis 749'999 Franken künftig eine Abgabe von 160 Franken, was einer Entlastung von 205 Franken entspricht.



Für rund 93 Prozent der Unternehmen wird laut dem Bundesrat die Abgaberechnung ab 2021 sinken. Insgesamt sollen die Unternehmen damit um 53,3 Millionen Franken entlastet werden. Einzig die grossen Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde werden höher belastet



Profitieren sollen aber auch KMU: «Für rund 93 Prozent der Unternehmen wird die Abgaberechnung ab 2021 sinken», schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung (siehe Box).

Man habe die Tarife senken können, weil die Zahl der abgabepflichtigen Haushalte stärker zugenommen habe als ursprünglich angenommen. Gleichzeitig hat der Bundesrat beschlossen, den Abgabeanteil der SRG um 50 Millionen Franken zu erhöhen. Dieser liegt damit künftig bei 1,25 Milliarden Franken. «Damit reagiert der Bund auf die rückläufigen Werbeeinnahmen», sagt Sommaruga in der Medienkonferenz. «Der Service public wird dadurch gestärkt.»

Starke Benachteiligung von privaten Anbietern



Für SVP-Nationalrat Gregor Rutz stehen die bundesrätlichen Entscheide jedoch «eher quer in der Landschaft». Mit der Plafonierung des SRG-Anteils habe man versucht, die Benachteiligung der privaten Anbieter, die durch die öffentliche Finanzierung der SRG entstanden sei, im Rahmen zu halten.

«Nun mit dem Argument der Werbeausfälle der SRG mehr Geld zu geben, ist absurd – denn die Privaten haben die gleichen, wenn nicht noch grösseren Ausfälle», sagt Rutz. Das führe zu einer noch grösseren Marktverzerrung und werde die Forderungen nach einer direkten Medienförderung verstärken.

Gewerbeverband will keine Gebühr für KMU



Auch die tieferen Gebühren für KMU kritisiert Rutz: «Der Bundesrat war zu diesem Schritt gezwungen, da das Bundesverwaltungsgericht die Tarifstruktur als verfassungswidrig beurteilt hatte.» Es sei also nicht so, dass Unternehmen weniger belastet worden sind. «Richtig ist: In der Vergangenheit haben viele Unternehmen zu viel gezahlt.»

Der Bundesrat verkaufe diesen Schritt als grossen Erfolg, dabei mache er nur, was gerade nötig sei, sagt auch Hans-Ulrich-Bigler, FDP-Nationalrat und Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV). Zwar sei das Vorgehen des Bundesrats zumindest in der Stossrichtung zu begrüssen. Aber: «Der SGV will gar keine Belastung mehr für die Unternehmen, schon gar nicht für die KMU.»

Abgabesystem «fairer geworden»



Der Entscheid des Bundesverwaltungsgericht habe zu einem faireren Abgabesystem geführt, sagt hingegen CVP-Nationalrat Martin Candinas. «Ein Unternehmen mit 5 Millionen Franken Umsatz zahlt nicht mehr gleich viel wie eines mit 19 Millionen Franken.» Für die Unternehmen sei diese Lösung deshalb sehr positiv zu werten.

Dass die Radio- und TV-Abgabe für Private sinken werde, wenn man mehr einnimmt als geplant, habe der Bundesrat bereits im Abstimmungskampf zum Radio- und Fernsehgesetz 2015 und zu No Billag im Jahr 2018 kommuniziert. «Damals hatten die Gegner jedoch noch argumentiert, dass die Haushaltsabgabe bald 1000 Franken betragen könnte – ein Schreckgespenst», sagt Candinas. Wie sich jetzt zeige, sei das Gegenteil eingetreten – die TV-Gebühren könnten noch weiter sinken.

«Alle profitieren»



«Bereits wurden die Gebühren 2019 von 451 Franken auf 365 Franken gesenkt – und jetzt noch einmal auf 335 Franken reduziert», sagt auch SP-Nationalrat Matthias Aebischer. Und in drei Jahren werde geschaut, ob es allenfalls weitere Senkungen gebe.

Von der jetzigen Lösung würden alle profitieren, sagt Aebischer: «Die Gebühren für Privatpersonen sinken, Firmen müssen weniger bezahlen und der SRG wird für die ausfallenden Werbeeinnahmen unter die Arme gegriffen.» Der aktuelle Entscheid sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.



(dk/miw/lha)