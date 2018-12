«Teures Benzin hält mich nicht vom Autofahren ab»

Der Nationalrat beugt sich über die Totalrevision des CO2-Gesetzes. Wie die Schweiz ihre Emissionen senken will, ist umstritten: So fasst der Bundesrat auch höhere Benzinpreise ins Auge. Während die zuständige Kommission die Erhöhung auf 8 Rappen pro Liter begrenzen will, fordern einzelne Politiker Aufschläge von bis zu 20 Rappen.

Umfrage Wann würden Sie weniger Auto fahren? Bei 10 Rappen mehr pro Liter.

Bei 20-50 Rappen mehr pro Liter.

Bei 50 Rappen bis 1 Franken mehr pro Liter.

Bei über 1 Franken mehr pro Liter.

Der Preis hat auf mich keinen Einfluss.

Weiss nicht.

Auch eine CO2-Abgabe auf Flugtickets steht zur Diskussion. Sie könnte das Fliegen spürbar verteuern. Was die Leser von diesen Massnahmen halten und wo ihre Schmerzgrenze liegt, verraten sie im Video.

(ehs)