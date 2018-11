«Traurig ist, dass du nie Bundesrat sein wirst»

Politiker Toni Brunner (44) hat gestern bekannt gegeben, dass er per Ende Jahr aus dem Nationalrat tritt. Der Präsident erhalte am Samstag sein Rücktrittsschreiben. Grund für den Ausstieg aus der Politik nennt Brunner die fehlende Zeit für Familie und Hof. «Neben der Politik sind meine Familie, mein Bauernhof und der Landgasthof immer etwas zu kurz gekommen», sagt Brunner in der «Schweiz am Wochenende».

Sein Abgang wird den sozialen Medien unterschiedlich kommentiert. So wird der SVP-Politiker unter anderem mit Lob überschüttet. Laut Twitter-Userin Bea Habegger braucht es mehr Politiker, die, wie er, so sprechen, wie «ihnen der Schnabel gewachsen ist».

Schade



Danke Toni Brunner für das Engagement - es sollte mehr Politiker geben, welche reden, wie ihnen "dr Schnabu gwachse isch" - statt "Hingertürliphrase am Volk vorbi dreschä"



Alles Gute für die Zukunft🌹🌹🌹https://t.co/CFNC4ntFw1 — Bea Habegger (@BeaHabegger) 24. November 2018

Ein anderer User hingegen hat Respekt vor Brunner, dass er Platz für die neue Generation macht:

Und die Junge SVP Baselland dankt Brunner für seinen «unermüdlichen Einsatz»:

Danke Toni Brunner für Deinen unermüdlichen Einsatz!! https://t.co/v8ERrZbZ1f — JSVP_BL (@JSVP_BL) 24. November 2018

Auch Parteikollege und SVP-Bern-Präsident Werner Salzmann dankt dem abtretenden Politiker:

Toni Brunner tritt Ende Jahr als Nationalrat zurück ⁦@bernstark⁩

Danke Toni, für alles was du geleistet hast! https://t.co/zj6SOabtW0 — Werner Salzmann (@WernerSalzmann) 24. November 2018

Brunner habe nie sein politisches Rückgrat verloren, so ein User:

Im Unterschied zu Ueli Maurer der sich als Bundesrat wie von Geisterhand vom Falken zum Kanarienvogel verwandelt hat, hat Toni Brunner sein politisches Rückgrat nie verloren... pic.twitter.com/AWuzcdxAlq — Hanspeter Buehler (@Imageberatungen) 24. November 2018

Ein Twitter-User finden es traurig, dass aus dem Nationalrat nie ein Bundesrat geworden ist:

DAnke Toni Brunner für alles ein parteiloser,der ein bisschen traurig ist,dass du nie Bundesrat sein wirst — Häni Eugen (@EugenHani) 24. November 2018

Manche scheinen mit dem Abgang Brunners nicht klar zu kommen, so etwa Twitter-User Erwin Zollinger:

@tonibrunner

Wieso Rücktritt Toni Brunner?

Ich verstehe es nicht....!

Bhüeti Gott! — Erwin Zollinger (@ErwOle) 23. November 2018

Andere finden es schade, dass er geht:

Das ist schade. Ich mag seine Art. - Toni Brunner tritt Ende Jahr als Nationalrat zurück: https://t.co/yNaDDGWJJo — Barbara de Capitani (@Kapitaenchen) 24. November 2018

Rücktritt von Toni Brunner ... schade aber alles GUTE🇨🇭️ https://t.co/VR2gWDhBvP — Jean-Pierre Wolf (@jpwolf64) 24. November 2018

Gewitzelt wird auch:

der #ToniBrunner @SVP tritt als Nationalrat per Ende 2018 zurück, wahrscheinlich weil er schon lange nicht mehr in die #SRFArena eingeladen wurde — harri the (@seuharri) 23. November 2018

Mehrere User fragen sich, was denn mit Christoph Blocher sei, der als Brunners Ziehvater gilt:

Blochers Ziehsohn hat genug von der Politik #Rücktritt - Toni Brunner tritt zurück - https://t.co/tHEVPfvbBo — Peter Schibli (@peter_schibli) 24. November 2018

Bei manchen herrscht Freude über Brunners Abgang:

Schön. Sehr schön. Und ein ziemlich kleiner Verlust für den Nationalrat. Eher ein Gewinn. Toni Brunner tritt Ende Jahr als Nationalrat zurück https://t.co/LNAU6rxhrU — RdW - SdRExtr ab (@buetzerzunge) 24. November 2018

Der Nachrücker ist bereits bekannt:

