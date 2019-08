Versorger befürchten hohe Kosten wegen Pestiziden

Einwandfreies Trinkwasser gehört zum Selbstverständnis der Schweiz. So selbstverständlich sei es aber nicht mehr, warnen Forscher des Bundes. Bei Proben wurden an fast jeder fünften Grundwasser-Messstelle zu hohe Nitratkonzentrationen gemessen – hauptsächlich als Folge von Dünger-Einsatz in der Landwirtschaft. Ausserdem wurden Abbaustoffe von Pestiziden in zum Teil viel zu hoher Konzentration im Grundwasser, der wichtigsten Trinkwasser-Ressource, festgestellt.

Die Pestizid- und Trinkwasser-Initiativen

Gleich zwei Initiativen zielen auf den Einsatz von Pestiziden. Die sogenannte Pestizidinitiative will ein Verbot. Auch die Einfuhr von Lebensmitteln, die synthetische Pestizide enthalten oder mithilfe von Pestiziden hergestellt wurden, soll verboten werden. Die Initiative sieht eine Umsetzungsfrist von zehn Jahren vor. Die Trinkwasser-Initiative hingegen will Subventionen für Betriebe, die Pestizide und prophylaktisch Antibiotika einsetzen, streichen. Die Übergangsfrist dieser Initiative beträgt acht Jahre. Beide Initiativen sind zustande gekommen.

Einige dieser sogenannten Metaboliten sind potenziell krebserregend. Dazu gehören die Abbauprodukte des Fungizids Chlorothalonil. Es soll nun verboten werden. Die Wasserversorger müssen seit einer Woche dafür sorgen, dass eine bestimmte Konzentration der Chlorothalonil-Metaboliten im Trinkwasser nicht überschritten wird.

10 Werke abgeschaltet

Das hat Folgen. Paul Sicher vom Fachverband der Trinkwasserversorger SVGW sagt: «Versorger haben bereits etwa 10 Pumpwerke abgeschaltet, um einwandfreies Trinkwasser gewährleisten zu können.» Die Qualitätskontrolle funktioniere. Meist stehe auf anderen Wegen genügend Wasser zur Verfügung. Die Aufbereitung des Wassers wäre sehr aufwändig: «Mit handelsüblichen Produkten ist das noch nicht möglich.»

Eine weitere Möglichkeit ist, nicht belastetes Wasser beizumischen. «Auch das kostet aber. Es müssen allenfalls Leitungen gezogen werden und neue Infrastruktur aufgebaut werden», sagt Sicher. Der Bund gibt den Versorgern im Fall einer zu hohen Belastung zwei Jahre Zeit, um solche Massnahmen zu ergreifen. «Das ist sehr sportlich», so Sicher.

«Handlungsbedarf ist gestiegen»

Chlorothalonil werde seit 50 Jahren eingesetzt und werde wohl noch jahrzehntelang im Boden zu finden sein. Doch nicht nur die Rückstände des Pflanzenschutzmittels, auch die hohen Nitratkonzentrationen kosten die Versorger. Sie müssen belastetes Grundwasser ebenfalls aufbereiten oder mit weniger belastetem Wasser vermengen. Verschiedenste Sanierungsprojekte in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft und Behörden liefen seit Jahren, sagt Sicher.

«Der Handlungsbedarf für wirksameren Trinkwasserschutz ist nochmals deutlich gestiegen», sagt er. Die Bereiche für Wasserfassungen, in denen das Ausbringen von Pestiziden und Dünger verboten ist, müssten weiter gefasst werden. Nutzungseinschränkungen in den so genannten Zuströmbereichen – also da, wo das Grundwasser gebildet wird – seien notwendig. Auch eine Einschränkung von Pestiziden in privaten Gärten sei prüfenswert.

Unterstützung für Intiativen?

Das könne im Rahmen eines «substanziellen Gegenvorschlags» zu den Pestizid- und Trinkwasser-Initiativen geschehen (siehe Box). «Der Verband erachtet die beiden Initiativen als zu radikal», sagt Sicher. Aber: «Kommt kein substanzieller Gegenvorschlag zustande, ist eine Unterstützung durch uns denkbar.»

Juliane Hollender ist Wissenschaftlerin an der Forschungsanstalt Eawag und beschäftigt sich mit Pestiziden. Deren Abbauprodukte seien mobil und bauten sich zum Teil nur langsam ab, sagt sie. «Ein solches Produkt haben wir in allen unseren Proben gefunden, teils in einer 25-mal höheren Konzentration, als es die Anforderungswerte für Pestizide vorsehen.» Anders als die EU stufe der Bund aber nicht alle Chlorothalonil-Metaboliten als relevant ein.

Probleme für kleiner Anbieter

«Wichtig ist, das Grundwasser flächendeckend zu schützen», sagt Hollender. «Es besteht grosser Handlungsbedarf.» Das betreffe nicht nur die Pestizide. Auch das Nitrat sei mobil und komme durch den Düngeeinsatz in der Landwirtschaft flächendeckend ins Grundwasser.

Mit dem Klimawandel und dem Düngereinsatz könne es gut sein, dass die Konzentration in den nächsten Jahren weiter steigen. Um die Qualität des Trinkwassers brauche man sich keine akuten Sorgen zu machen, aber: «Für die Wasserversorger wird es teurer.» Die Aufbereitung etwa von Pestizid-Abbauprodukten geschehe mit Ozon oder Aktivkohle. «Das ist sehr teuer. Für kleinere Anbieter könnte das Probleme geben.

Bauern wehren sich

Die Bauern weisen die Schuld von sich. Der hohe Nitratwert im Grundwasser lasse sich nicht mit übermässigem Düngen erklären, sagt Markus Ritter, Präsident des Bauernverbands. Jeder Betrieb müsse eine ausgeglichene Düngerbilanz aufweisen. Die nachgewiesenen Metaboliten von Chlorothalonil wiederum seien ein Abbauprodukt von Pflanzenschutzmitteln, das erst seit kurzem aufgrund neuer Erkenntnisse gemessen werde.

Es sei seit 20 Jahren Aufgabe der Gemeinden und Versorger, die Ausscheidung der Schutzzonen vorzunehmen. Das Bafu und die Kantone kämen ihrer Aufsichtspflicht nicht nach, der Vollzug der Gesetzesgrundlagen bleibe «einfach liegen». Damit wolle man Gesprächen mit Grundeigentümern und Kosten aus dem Weg gehen. «Wir bedauern, dass so viele Grundwasser-Schutzzonen nicht bundesrechtskonform ausgeschieden wurden», so Ritter. «Die heutige Situation ist eigentlich unhaltbar. Die Versorger sollten dringend ihre eigenen Hausaufgaben machen.»

