Darum verteilt sie auch an Kurzparker immer Bussen

Frau Djokovic, ab wann braucht es ein Parkticket?

Sobald man parkiert. Eine Person ein- und aussteigen zu lassen, gilt noch nicht als Parkieren. Natürlich braucht eine ältere Frau dafür länger als ein Teenager. Im Auto zu sitzen und zu warten, gilt aber als Parkieren. Dafür ist immer ein Parkschein nötig.

Marija Djokovic (33) ist seit zehn Jahren als Sicherheitsassistentin bei der Stadtpolizei St. Gallen tätig. Neben dem Verteilen von Parkbussen gehört auch die Unterstützung der Polizei bei ihrer täglichen Arbeit zu ihrem Aufgabenfeld. ist seit zehn Jahren als Sicherheitsassistentin bei der Stadtpolizei St. Gallen tätig. Neben dem Verteilen von Parkbussen gehört auch die Unterstützung der Polizei bei ihrer täglichen Arbeit zu ihrem Aufgabenfeld.

Darf ich nicht nur kurz ein Sandwich essen? Der Parkplatz neben mir ist ja eventuell noch frei ...

Natürlich darf man das, aber nur im Besitz eines Parktickets. Wer auch nur für fünf Minuten parkiert, muss ein Ticket vorweisen können.

Stimmt es, dass am Sonntag und in der Nacht nicht kontrolliert wird und man sein Auto dann auch aufs Trottoir stellen könnte?

Nein, das stimmt nicht. Auch in der Nacht und am Wochenende werden Kontrollen im ruhenden Verkehr gemacht. Auf dem Trottoir zu parkieren, ist nie gestattet. Egal zu welcher Zeit.

Wird immer noch mit Kreide der Radstand kontrolliert?

Nein, in meinen zehn Jahren als Sicherheitsassistentin bei der Polizei habe ich das nie gemacht.

Wie kontrollieren Sie, ob jemand umparkiert hat?

Da haben wir natürlich unsere Mittel und Tricks. Die sind aber geheim.

Was, wenn der Parksünder nicht mit der Busse einverstanden ist?

Der Parksünder kann natürlich Einsprache erheben. Der Fall wird dann durch die Staatsanwaltschaft beurteilt.

Kommt es auch zu Beleidigungen?

Es gibt schon Beleidigungen, wirklich schlimm habe ich sie aber noch nie erlebt. Ich kann mich allgemein gut abschirmen. Niemand bekommt gern eine Busse – und viele ärgern sich vor allem über sich selbst. Dass einige auch aufbrausend werden können, gehört zum Job. Die Mehrheit nimmt eine Busse bei mir ohne grosses Wenn und Aber entgegen. Einige meiner Kollegen haben aber auch schon Beschimpfungen auf persönlicher Ebene erlebt. Die gehen dann schon nahe. Bei gewissen Personen versuche ich sofort, die Situation zu entschärfen.

Von wem kommen solche Beleidigungen?

Das ist sehr unterschiedlich. Die Situation kann mit einem älteren Rentner im Bentley genauso hitzig werden wie mit einer jungen Studentin in einem alten Volkswagen. Zeit und Ort spielen ebenso wenig eine Rolle.

Lohnt es sich überhaupt, mit Ihnen zu diskutieren?

Wir sind keine Unmenschen und können auch mal kulant sein. Unser Job ist es aber, Fehlverhalten zu büssen.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?

Der Job ist sehr abwechslungsreich. Als Sicherheitsassistentin ist man nicht nur «Parkticketverteiler», sondern unterstützt die Polizei in der Personenkontrolle, im Verkehrsdienst oder bei grösseren Anlässen wie Fussballmatches. Ich bin täglich unterwegs und an der frischen Luft. Zudem lernt man die unterschiedlichsten Menschen kennen. Oft sind es erfreuliche Begegnungen, manchmal weniger erfreuliche. Das macht den Job spannend.





(anp)