«Ich nahm noch 5 Kalorien am Tag zu mir»

Mit 13 Jahren hörte Nicole Knörr auf zu essen. Auslöser waren sexuelle Übergriffe in ihrer Kindheit. Sie wollte keine Brüste, keinen Hintern, keine Periode, einfach nichts, was sie weiblich oder sexuell attraktiv machte.

Mehr als jede 20. Frau betroffen

3,5 Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung sind laut einer vom Bundesamt für Gesundheit 2010 in Auftrag gegebenen Studie im Laufe ihres Lebens von einer Essstörung betroffen. Demnach litt mehr als jede 20. Frau mindestens einmal an Magersucht (1,2 Prozent), Hungerattacken mit Erbrechen (Bulimie, 2,4 Prozent) oder Binge Eating (wiederkehrende Essanfälle, 2,4 Prozent). Männer sind deutlich weniger betroffen. Magersucht entsteht demnach typischerweise bereits in der Adoleszenz. Kinder- und Jugendpsychiatrien behandeln schon 10- bis 12-Jährige, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Rund 20 Prozent von ihnen erkrankt so schwer, dass ein stationärer Aufenthalt nötig wird. Einer der Gründe sei der grosse Leistungsdruck, aber auch falsche Schönheitsideale auf Social Media. (mg)

Nach nicht einmal einem Jahr musste Nicole in eine Klinik eingeliefert werden, da ihr Gewicht mit einem BMI von unter 10 lebensbedrohlich war. Zu dieser Zeit ernährte sie sich von 3 dl fettfreier Bouillon. «Ich nahm noch rund 5 Kalorien am Tag zu mir», sagt sie. Um diese zu verbrennen, schloss sie sich teilweise stundenlang im Badezimmer ein, um heimlich Sport zu treiben.

Soziale Kontakte mied Nicole, da sie mit jedem Treffen Gefahr lief, Kalorien zu sich nehmen zu müssen. Zum Schluss waren sogar Kaffee oder Tee auf Nicoles Verbotsliste. «Meine Familie ist so gut wie daran zerbrochen», sagt sie. «Magersüchtige können extrem dominant und tyrannisch sein.» Für sie galt: «Verabschiede dich von deinem Umfeld, dann kannst du dich dem widmen, was wichtig ist – der Magersucht.»



Sechs Jahre und Klinikaufenthalt

Nach dem Klinikaufenthalt mit knapp 14 Jahren war für Nicole klar, dass ihr niemand ihre Magersucht wegnehmen wird und sie, zu Hause angekommen, sofort wieder abnehmen wird. Drei Jahre später war ihr körperlicher Zustand so schlecht, dass sie mit einer intensiven ambulanten Behandlung auf ein Mindestgewicht gebracht werden musste.

Durch dieses schnelle und unbewusste Zunehmen lernte sie nie einen gesunden Umgang mit dem Essen und fiel in das andere Extrem: die Bulimie. Sie stopfte bis zu 30'000 Kalorien in sich hinein, stand teilweise nachts wegen Essattacken auf und konnte am nächsten Tag nicht zur Schule, weil sie so erschöpft vom «Fressen und Kotzen» war.

Sechs Jahre, ein Klinikaufenthalt und eine ambulante Behandlung mussten vergehen, bis Nicole sich selbst eingestehen konnte, dass sie so nicht mehr lange leben wird und dies auch nicht mehr will. Sie suchte sich Hilfe bei einem Traumatherapeuten und setzte dort an, wo der Ursprung war: in ihrer Kindheit.

Nicole hat den Weg aus den Essstörungen gefunden und isst heute wieder normal. Die Aargauerin hat ein Buch über ihre Leidenszeit geschrieben, dass auch Motivation für Betroffene sein soll: «Magere Jahre: Wie ich meine Essstörung überwand», erschienen im Patmos-Verlag.

Die sichtbaren Narben entstanden in ihrer Essstörungszeit aber auch danach. Nicole findet sie nicht schön, akzeptiert sie aber und trägt sie offen.