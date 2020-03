Wallis stellt Verbier nicht unter Quarantäne

Die Region Val des Bagnes im Wallis ist laut Ärzten einer der grössten Infektionsherde der Schweiz. «Wir müssen die Region um jeden Preis von der Umwelt abkapseln, um das Wallis und die Schweiz zu schützen», sagte etwa die Ärztin Sabine Popescu zur Zeitung «Le Nouvelliste». Noch sei unklar, wie der Entscheid zu Verbier aussehe, sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der heutigen Medienkonferenz. «Wir werden versuchen, mit der Gemeinde eine Lösung zu finden, von der die Gesundheit der ganzen Bevölkerung profitiert.»

Die dafür verantwortliche Walliser Regierungsrätin Esther Waeber-Kalbermatten (SP) sagte auf Anfrage von 20 Minuten, dass im Lauf des heutigen Abends die Entscheidung getroffen werden soll, ob die Gemeinde Bagnes mit Verbier unter Quarantäne gestellt werde. Nun ist klar: Eine Quarantäne gibt es nicht.

Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, habe man im Einvernehmen mit dem Bund entschieden, von einer Ausgangssperre abzusehen. In der Schweiz gebe es mehrere Epidemieherde, schreibt der Staatsrat weiter. «Sie zu isolieren, ist keine Lösung mehr, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen, so das Bundesamt für Gesundheit.»

Der Staatsrat schreibt, dass «die Gemeinde Bagnes strenge Massnahmen ergreift». Neben der sofortiger Schliessung mehrerer öffentlicher Plätze, Spielplätzen, Bädern und Whirlpools ordnet der Staatsrat das Verbot aller öffentlicher und privater Versammlungen von mehr als fünf Personen an. Zudem sei die Bevölkerung angehalten, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben.

Klare Spielregeln

Um einen lokalen Infektionsherd unter Kontrolle zu bringen, kann eine Quarantäne ein probates Mittel sein, sagt der Walliser CVP-Nationalrat Philipp Matthias Bregy noch am Nachmittag. Das habe man am Beispiel Ischgl in Österreich gesehen. «Es ist effizienter, ein Tal zu isolieren, als flächendeckend Ausgangssperren auszusprechen – denn grundsätzlich bin ich gegen solche Einschränkungen.» Voraussetzung sei, dass eine solche Sperrung statistisch belegt sei.

Falls es zur Quarantäne von Bagnes komme, müsse der Kanton oder der Bund klare Spielregeln vorgeben, was innerhalb der Quarantänezone noch erlaubt sei und was nicht, sagt Bregy. «Schliesslich will jeder, dass die Massnahme nicht länger dauert als unbedingt nötig.»

Anwohner für Quarantäne

In Verbier selbst überrasche es niemanden, dass es viele Ansteckungen gegeben hat, sagt die 25-jährige Agathe. Sie arbeitet in der Bäckerei Michellod, einem der wenigen Geschäfte, die noch geöffnet haben. «Es sind Leute aus der ganzen Welt zu Besuch hier in Verbier, da ist es klar, dass das Virus schnell eingeschleppt werden kann.»

Angst vor einer Quarantäne habe man im Dorf aber nicht, sagt Agathe. Sie sei aus Frankreich und all ihre französischen Freunde seien momentan von einer Ausgangssperre betroffen. «Ich denke darum, dass der Bund Verbier abschotten muss – das ist immer noch besser, als wenn das Virus alles lahmlegt wie in Frankreich.»

«Nicht das einzige Virus-Nest»

Eloi Rossier, der Gemeindepräsident von Bagnes, wollte am Montagmittag von derart drastischen Massnahmen jedoch nichts wissen: «Sollte der Bund entscheiden, Verbier von der Aussenwelt abzuschotten, müsste er das Gleiche auch mit anderen Kantonen und Gemeinden tun.» «Wenn man sieht, wie die Zahl der Fälle in anderen Teilen der Schweiz zunimmt, bezweifle ich, dass Verbier das einzige Virus-Nest in unserem Land ist.»

Eine Quarantäne für die Gemeinde Bagnes sei nicht zielführend, schliesslich seien schon jetzt alle Geschäfte – mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften oder Apotheken – geschlossen, sagt Roussier. «Sollte der Bund trotzdem eine Quarantäne beschliessen, hätten wir aber keine andere Wahl, als die Anweisungen des Bundes umzusetzen.»

(dk/cse)