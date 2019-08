Ein iPhone 2 gegen eine Niere: Diesen Deal ging der 25-jährige Chinese Wang Shangkun als Teenager ein. Doch nun leidet er an einem Nierenversagen und ist ein Pflegefall. Ohne regelmässige Dialyse würde er sterben. Wangs Niere wurde laut Medienberichten auf dem Schwarzmarkt von den Zwischenhändlern an einen Patienten für umgerechnet 28'000 Franken verkauft. Wang selber erhielt 2800 Euro.

Umfrage Würdest du ein Niere auf dem Schwarzmarkt kaufen, wenn du sterbenskrank wärst? Niemals. Ich würde nie die finanzielle Not anderer Menschen ausnützen.

Ich finde es zwar moralisch verwerflich. Ganz ausschliessen würde ich es aber nicht.

Ja, das könnte ich mir vorstellen.

Ich weiss nicht.

«Verkauf mir deine Niere - mein Opa braucht sie»

Der junge Chinese ist bei weitem nicht der Einzige, der in sozialen Netzwerken seine Nieren anbietet. Zwei, drei Klicks genügen und ich stosse auf Tausende junge, spendenwillige Menschen aus aller Welt. Die Nachrichten sind kurz: Name, Geschlecht, Alter, Blutgruppe, Nichtraucherstatus und Telefonnummer.

Auch Marco Antonio aus Peru will eine Niere verkaufen und sucht Kontakt zu einem Nierenhändler. «Ich brauche dringend Geld. Meine Mutter ist todkrank. Ich habe niemanden mehr in meinem Leben ausser meiner Mutter. Ich will sie nicht verlieren. Bitte helft mir», schreibt der 23-Jährige in einem Forum. Auch Joe (36) aus der philippinischen Hauptstadt Manila bietet auf Facebook eine Niere an. Wir chatten.

Joe: «Als Fahrer verdiene ich nicht genug»

Joe (36) aus Manila ist Taxifahrer. 20 Minuten: Hallo Joe, warum willst du deine Niere verkaufen?

Joe: Ich brauche Geld für meine Familie. Ich lebe in Manila. Meine finanzielle Situation ist schlecht.

20 Minuten: Hast du keine Angst vor den Folgen einer Nierenspende?

Joe: Doch.

20 Minuten: Was machst du beruflich?

Joe: Ich bin nur ein einfacher Taxifahrer … Damit verdiene ich nicht genug Geld. Darum muss ich hart arbeiten. Was ist dein Job?

20 Minunten: Ich bin Journalistin. Joe, bitte verkaufe deine Niere nicht. Damit gefährdest du deine Gesundheit.

Joe: Mach dir keine Sorgen. Ich arbeite hart für meine Familie, damit ich meine Niere nicht verkaufen muss. Bitte, kannst du mir Geld leihen? Mein Cousin ist gestorben. Bitte hilf mir.



Seine Niere zu verkaufen, ist auf der ganzen Welt ausser im Iran verboten. Dennoch werden aufgrund der grossen Nachfrage auf dem Schwarzmarkt Nieren gehandelt (siehe Infobox). Und auch Trittbrettfahrer nutzen die finanzielle Not Bedürftiger gnadenlos aus. Zum Beispiel Dr. Krishna, der auf Facebook mit hohen Summen willige Nierenspender anlockt. Er gibt sich als Arzt des Fortis Hospital in Delhi aus. Das Spital sei auf Nierentransplantation spezialisiert. Für meine Niere bekäme ich einen Maximalbetrag von 430'000 US Dollar, schreibt er per Whatsapp. Die Hälfte davon würde ich vor der Operation bekommen, den Rest danach.



430'000 Dollar für meine Niere? Screenshot: Whatsapp.

«Sie wären die erste Person aus der Schweiz. Viele kommen aus den USA, Kanada, Südafrika und Malaysia», schreibt Dr. Krishna. Wann ich denn zu kommen gedenke? Hier schon mal die Adresse: AA-299, Shaheed Udham Singh Marg, AA Block, Poorbi Shalimar Bag, Delhi, India. Dann verlangt Dr. Krishna eine Registrierungsgebühr von 180 Dollar.

Dr. David Kapoor, der in den sozialen Medien ebenfalls sehr präsent ist, bietet gar 800'000 Dollar für meine Niere und schickt mir sogleich ein Foto gestapelter Geldscheine.



Ein Geldberg als Beweisfoto. Screenshot: Whatsapp.

«Wir sind auf Nierentransplantationen spezialisiert. Bei uns sind Sie in guten Händen. Sie werden auch nach dem Verkauf Ihrer Niere gesund sein», schreibt er. Die Operation finde in Indien oder in den USA statt. Allerdings müsse ich mich zuerst als Nierenspender registrieren. Das koste mich 350 Euro. Am Telefon erklärt Dr. Kapoor, dass er die Niere für seinen kranken Grossvater brauche.

Die angebotenen Summen übersteigen bei weitem die Höhe der Preise auf dem Schwarzmarkt, die zwischen 2000 und 10'000 Dollar liegen. Es liegt auf der Hand, dass die vermeintlichen Ärzte einzig auf die Registrierungsgebühren abzielen und so die finanzielle Not der ohnehin schon in Armut geratenen Menschen ausnützen wollen. So einfach ist es dann also doch nicht, im Netz an echte Nierenhändler zu gelangen. Zum Glück.