«Verspätungen nehmen zu, weil SBB am Limit ist»

Zugausfälle, massive Verspätungen, ausgelassene Haltestellen: Die SBB hat in den letzten Wochen Tausende Passagiere verärgert, die Pünktlichkeit liess zu wünschen übrig. Auf den Hauptachsen (Zürich-Bern, Basel-Zürich) kamen im Juni teils bis zu 40 Prozent der Züge nicht rechtzeitig an – heisst in der Praxis: mindestens drei Minuten zu spät. Das zeigt die Auswertung der privaten Plattform puenktlichkeit.ch für die SonntagsZeitung.

Frau Blättler*, Pro Bahn hat einen Selbsttest zur SBB-Pünktlichkeit gemacht. Wie fiel das Ergebnis aus?

Das Resultat war ernüchternd: Von insgesamt 10 Fahrten auf unterschiedlichen Strecken waren 4 Züge mehr als 18 Minuten verspätet und einer sogar ganz ausgefallen. Aufgrund der Durchsagen waren das die Gründe: Türstörungen, Abschnitt nur einspurig befahrbar, Personen in Gleisnähe - obwohl der Gegenzug mit vollem Tempo vorbeifuhr. Hitze wurde gegenüber den Kunden nie als Grund genannt. Der Selbsttest fand vom 24. Juni bis 2. Juli statt.



Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Pro Bahn?

Die Qualität der letzten Wochen und Monate entspricht nicht mehr derjenigen der «früheren» SBB. Wir erwarten, dass die SBB-Manager alles unternehmen, um den Bahnbetrieb wieder so schnell wie möglich zu stabilisieren. Wichtig ist, dass die SBB sich zu allererst wieder auf ihr Kerngeschäft fokussiert und erst dann wieder diverse Zukunftsprojekte lanciert, wenn es der Bahnbetrieb wieder zulässt.



Wo gibt es konkreten Handlungsbedarf?

Die Häufung von Verspätungen hat verschiedene Gründe: Es ist wohl eine Kumulation von Problemen und Situationen. Fehlendes Personal (z.B. bei Lokführern) und fehlendes Rollmaterial bei Notfällen gehören dazu. Zusätzliches Problem ist, dass die Informationen in Verspätungsfällen unzureichend sind oder teilweise ganz fehlen. Ein simpler Lösungsansatz könnte sein: Mitarbeiter, die im Backoffice oder sonst entbehrlich sind, zusätzlich auf die Züge und an Bahnhöfe zu schicken, um betroffene Kunden bei Verspätungen und Ausfällen besser zu betreuen.



Jetzt will die Politik eingreifen. SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher betont, das ÖV-Netz sei ausgereizt, das System daher sehr anfällig. «Aber dass die SBB bei Verspätungen gewisse Zughalte einfach auslässt oder Ersatzzüge ausfallen, weil keine Lokführer auf Pikett sind, ist schlicht inakzeptabel», so die Präsidentin der Verkehrskommission zu 20 Minuten.

Sie will das Thema in der Kommission aufgreifen und pocht auf Antworten von der SBB und dem Bundesamt für Verkehr. Sie wolle wissen, warum es zu so vielen Verspätungen komme und wie man diese zu beheben gedenke. Für Graf-Litscher ist klar: «Es braucht Möglichkeiten, dass im Störungsfall mehr Ersatzzüge, Ausweichrouten und Lokführer zur Verfügung stehen.»

«Bund trägt Mitschuld»

Laut ihr trägt der Bund eine Mitschuld, weil er von der Bahn stets mehr Effizienz verlange. «So agiert die SBB dauernd am Limit und kann es sich gar nicht leisten, Personal auf Pikett in der Hinterhand zu haben.» Das zeige sich auch vor Ort bei der Betreuung von betroffenen Kunden, betonen Graf-Litscher wie auch Pro Bahn Schweiz (siehe Interview).

Für SVP-Nationalrat Manfred Bühler besteht zwar Handlungsbedarf, akut sei er aber nicht. Wegen des rasanten Bevölkerungswachstums habe es gerade auf den Hauptachsen immer mehr Passagiere, das bringe das ÖV-Netz an die Grenzen. Aber: «Im internationalen Vergleich haben wir ein äusserst erfolgreiches und pünktliches ÖV-System. Über geringfügige Verspätungen von 3 bis 5 Minuten zu jammern, ist ein Luxusproblem.»

Die Politik habe in den letzten Jahren Milliarden für den ÖV-Ausbau gesprochen. «Jetzt muss die SBB diese Mittel auch effizient einsetzen», so Bühler, dann werde sich die Lage verbessern. Wegen der Komplexität des ÖV-Systems seien Anpassungen aber nicht einfach umzusetzen. «Erhöht man auf Strecken die Zeitreserve der Züge, gibt es dafür weniger Verbindungen. Heisst, man kann nicht gleich viele Passagiere befördern. Und Züge beliebig zu verlängern, geht aufgrund der Bahnhof-Infrastrukturen nicht.»

Mehr Luft im Bahnbetrieb

Für die SBB-Chefetage ist es denkbar, den Zügen im Fahrplan wieder etwas mehr Zeit einzuplanen und damit eine «Verspätungsmarge» einzuräumen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Eine interne Expertengruppe prüft derzeit Möglichkeiten, um Verspätungen zu vermeiden. Der Tenor: Der Bahnbetrieb brauche wieder etwas mehr Luft und eine bessere Stabilität – auch wenn dies allenfalls zulasten der maximalen Leistung gehe.

Laut SBB-Sprecher Reto Schärli wird die Expertengruppe am 14. August ihre Vorschläge präsentieren. Er erklärt zudem die kritisierten Verspätungen im letzten Monat. Der Vorfall am 27. Juni, als unter anderem eine verbogene Schiene bei Bern zu einem Chaos führte und rund 315’000 Kunden von Verspätungen betroffen waren, seien in dieser Grössenordnung «zum Glück Einzelfälle und auch für die SBB inakzeptabel».

Dass auf der Strecke Basel-Zürich im Juni 40 Prozent der Züge verspätet waren, darauf habe man nur bedingten Einfluss gehabt: «Diese kamen aus Deutschland schon klar verspätet an», so Schärli. Auf den stark ausgelasteten Strecken wie Zürich-Bern hätten Störungen schnell grosse Auswirkungen. «Fakt ist, dass unsere Fachleute täglich rund 500 Störungen bewältigen müssen. Sie tun alles dafür, die Auswirkungen auf die Kunden zu minimieren. Aber einen störungsfreien Bahnbetrieb gibt es nicht», betont Schärli.



(rol)